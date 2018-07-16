Объёмы пиратства во Франции снизились, но в 2017 году оно причинило убытки на сумму в 1,18 миллиарда евро

Объёмы пиратства во Франции снизились, но в 2017 году оно причинило убытки...

Количество жителей Франции, ежемесячно пользующихся нелегальным аудиовизуальным контентом, снизилось в 2017 году до отметки в 10,6 миллиона.

Объёмы пиратского контента в сфере телевидения и кино во Франции в 2017 году снизились, однако убытки отрасли и сумма неуплаченных налогов из-за пиратства в совокупности составили 1,18 миллиарда евро, говорится в сообщении EY.

В публикации указывается на то, что общее количество пользователей, ежемесячно нелегально скачивающих контент, сократилось в 2017 году на восемь процентов – до отметки в 10,6 миллиона человек (в 2016 году их количество составляло 11,6 миллиона).

Общая доля пиратского контента, скачиваемого ежемесячно, упала в 2017 году на четыре процента – с 17,4% до 16,8%.

По данным EY, в 2017 году из-за пиратства французское правительство недополучило налогов на общую сумму в 408 миллионов евро – в 2016 году сумма недополученных налогов составляла 430 миллионов евро.

В EY отмечают, что убытки SVoD платформ составили в 2017 году 151 миллион евро, а операторы платного ТВ недополучили доход на сумму в 331 миллион евро.

При этом объёмы пиратства в сфере IPTV с использованием таких устройств как KODI, увеличились за последний год вдвое.

В целом, потоковые трансляции были самым распространённым способом получения пиратами доступа к нелегальному контенту – на их долю приходилось 35% от всего нелегального рынка. Далее следуют DDL (16%), P2P (11%), IPTV (13%) и кардшаринг (6%). В целом в 2017 году доступ к нелегальному контенту через потоковые сайты имело 6,6 миллиона пользователей, при этом в 2016 году таковых было 6,8 миллиона.

Наиболее популярным среди пиратов контентом были художественные фильмы – 94% опрошенных заявили о том, что нелегально скачивали художественное кино.

Наиболее популярным среди пиратов телесериалом стал «Игра престолов», он появился во Франции спустя 24 часа после выхода на телеэкраны в США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.