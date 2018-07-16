В ближайшие несколько лет на европейском рынке услуг VoD будет наблюдаться существенный рост, однако ему будет далеко до пиковых показателей прошлых лет – за исключением стран Южной Европы и, в особенности, Италии.

Согласно данным из отчёта консалтингового агентства ITMedia Consulting из Рима, в 2018 году общие доходы сектора VoD в странах Западной Европы составят 6.25 миллиарда евро и при среднегодовом темпе роста в 12% к 2021 году достигнут отметки в 8.81 миллиарда евро.

В докладе указывается, что доходы сектора SVoD в странах Западной Европы будут неуклонно расти (среднегодовой темп роста составит 15%), а в секторе TVoD будет наблюдаться намного меньший рост, с учётом падения его значимости. В результате к 2021 году на долю 2021 придётся 81% общих доходов рынка, а оставшиеся 19% будет представлять TVoD.

Общее проникновение SVoD сегодня составляет 43% британских домохозяйств – в сравнении с 20% по Западной Европе в целом.

Во Франции VoD продолжает расширять свою аудиторию: 37% французов в возрасте старше 6 лет пользуются услугами по меньшей мере одной службы VoD, и ежегодно этот показатель растёт на 11%. Впрочем, Франция с её проникновением услуги на уровне 10.3% отстаёт от Великобритании и Германии.

В Германии VoD становится всё более популярным – на долю двух крупнейших игроков сектора приходится 72.8% рынка, при этом доля Amazon составляет 38.7%, а доля Netflix – 34.1%.

Рост популярности потоковых видеоплатформ ведёт к падению количества подписчиков операторов платного телевидения – в последние годы наблюдается рост альтернативных платформ, предлагающих оригинальный контент высокого качества, оптимизированный под малые экраны.

Видео увеличило доходы онлайн-вещателей на 20% благодаря рекламе, размещаемой в таком контенте. В то же время, увеличилось время, которое тратится на просмотр онлайн-контента. В среднем пользователь Интернета проводит на 90% больше времени на сайтах с видеоконтентом.

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