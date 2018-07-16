«НОВИЙ КАНАЛ» перешёл на широкоформатное вещание.

15 июля украинский телеканал «НОВИЙ КАНАЛ» начал вещание в формате 16:9. Об этом Mediasat стало известно из письма, адресованного программной услуги (копия имеется в распоряжении редакции).

«С 15 июля операторам платного телевидения необходимо произвести соответствующие настройки каналообразующего оборудования головных станций (спутниковые приёмники, модуляторы и т.д.) и, при необходимости, выполнить конвертацию видеоформата с учётом имеющегося оборудования для приёма и просмотра программ телеканала «НОВИЙ КАНАЛ» у абонентов телесети. Для сетей цифрового вещания (DVB-C, IPTV и др.) рекомендуем осуществлять трансляцию сигнала в оригинальном формате», – говорится в информационном письме.

15 июля также исполнилось ровно 20 лет с момента начала работы «НОВОГО КАНАЛА».

Напомним, с 1 августа развлекательный телеканал «Солнце» переходит с вещания в стандарте 4:3 на 16:9. В декабре прошлого года три общенациональных телеканала Общественного – UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА и UA: КРИМ – также начали работу в широкоэкранном формате.

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