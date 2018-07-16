Akamai: 6-8 Мбит/сек – оптимальная скорость для просмотра потокового контента на Smart TV

Платформа Akamai, специализирующаяся на доставке контента, представила первые результаты исследований, касающихся требований для оптимального просмотра контента на различных типах устройств.

Исследование, проведенное при участии Eurofins, даёт понимание о том, каким является оптимальный видеопоток для различных жанров контента, устройств и условий сети. Результаты исследований показывают, что для качественной доставки «тяжёлого» контента – такого, как спортивные программы или другое видео с большим количеством движущихся объектов – на большие телевизионные экраны требуется скорость как минимум в 6 Мбит/сек. При этом для смартфонов достаточно скорости в 2-3 Мбит/сек. Если говорить о менее сложном контенте, то здесь оптимальная битовая скорость ниже и 2-4 Мбит/сек вполне достаточно для обеспечения отличного качества изображения на телевизорах с большими экранами.

При подготовке исследования рассматривались различные виды контента – начиная от простых съёмок «говорящих голов» до сложных съёмок подводных видов спорта, а также их отображение на различных типах устройств – смартфонах, сет-топ-боксах, настольных ПК, планшетах и смарт-телевизорах. Для оценки качества восприятия видео исследователи использовали систему SSIMplus – объективный полноценный индекс восприятия качества от опыта (QoE), по которому всё, что набирает не менее 80 баллов из ста считается «замечательным» — или же равным HDTV. Показатели битовой скорости, необходимые для достижения «отличного» качества, существенно варьировались в зависимости от типа устройства. Изучая взаимосвязь между доставкой, технологиями плееров и контентом, в Akamai также пришли к выводу о том, что постоянство пропускной способности также является ключевым элементом для улучшения основных показателей эффективности (KPI) – таких, как буферизация потока.

«В силу разнообразия технологий, используемых в плеерах, и широкого и развитого ландшафта устройств возможность доставлять поток с постоянной пропускной способностью на любой битовой скорости является критически важной для гарантирования достижения высочайшего качества при просмотре, – объяснил директор отдела маркетинга продуктов в странах EMEA компании Akamai Иен Мэнфорд. – Управляя стратегическим взаимоотношением между контентом, доставкой и устройствами возможно улучшить качество восприятия видео и существенно сократить буферизацию».

Исследование показало, что упомянутые в нём оптимальные скорости потока вполне доступны большинству пользователей на развитых рынках.

«По мере развития рынков ОТТ, показатели, необходимые для измерения качества получаемого опыта, также должны развиваться, охватив визуальное качество и стандартные KPI – такие, как буферизация потока и время, необходимое для старта, – продолжил Менфорд. – Это исследование проливает свет на роль воспринимаемого качества и мы надеемся помочь вещателям лучше понимать, «что же выглядит хорошо», а также обратить их внимание на возможную экономию затрат за счёт снижения показателей битовой скорости в соответствии с конкретными запросами».

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