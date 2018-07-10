Украина по-прежнему остаётся за бортом ТОП-50 стран мира с наивысшей скоростью доступа в сеть.

Согласно данным консалтингового агентства в области широкополосной связи Cable.co.uk, Украина опустилась с 54 на 58 место в рейтинге стран с наиболее скоростным интернетом, пропустив вперёд такие страны как Косово, Молдова, Россия, Хорватия, Андорра, Эстония, Латвия, Литва и др. Средняя скорость в нашей стране составляет 11,28 Мбит/с, что равносильно загрузке HD-видео объёмом 5 ГБ в течение 1 часа 33 сек.

Анализ более 163 миллионов широкополосных подключений в 200 странах мира показал, что Сингапур по-прежнему остаётся страной с самым быстрым интернетом. Сразу за ним расположились Швеция, Дания, Норвегия и Румыния, замыкающая пятёрку лидеров.

По данным Cable.co.uk, в этом году Йемен потерял сразу 11 пунктов, опустившись на последнее место рейтинга. Средняя скорость интернета в этой стране составила 0,31 Мбит/с.

Отметим, что США занимают 20 строчку в рейтинге, Япония – на 12 месте, Австралия – 52-я, Канада – 33-я.

Напомним, в прошлом году Украина занимала 54 место. Тогда средняя скорость интернет-соединения составляла 8,18 Мбит/с. Как видим, увеличение средней скорости на 3,1 Мбит/с не помогло войти в ТОП-50 стран. Больше того этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на прежнем месте.

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