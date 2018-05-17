Количество ОТТ-домохозяйств в Украине выросло до 800 тысяч. Об этом рассказал руководитель Big Data Ua Сергей Бойко на медиафоруме MIT, проходящем 15-17 мая в Киеве.

Каждый год количество ОТТ-зрителей растёт на 25%, в то время, как аналоговое телевидение теряет популярность.

Господин Бойко рассказал о том, что аудитория OTT стремительно меняется.

Если в 2013-2014 годах зрителями были «пионеры в технологиях», те, кто фанатеет от нового, молодые, но не юные, которые уже могут оплатить недешевые развлечения, то сейчас технология становится всё более доступной и дешевой, аудитория расширяется и всё более приближается к среднему зрителю.

С более подробными результатами измерений IP-телесмотрения и прогнозами от BigDataUa Сергей Бойко обещает выступить 30 мая на конференции «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка».

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