В мае пройдет конференция «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка»

30.05.2018. 14:00-17:00. Конференц-зал №1.

Организаторы:

• Компания “Теле-Радио-Курьер”

• Онлайн журнал Mediasat

Модератор Конференции: Ирина Сахно, Исполнительный редактор, онлайн журнал Mediasat

Конференция – открытая.

К участию в Конференции приглашаются профильные специалисты и организации: • ТРО • Операторы спутниковой связи • Компании телекоммуникационной отрасли и связи • Исследовательские службы • Юридические компании • Регуляторные государственные органы • Другие профильные организации.

Статистика: •2015 – 116 участников. •2016 – 103 участника. •2017 – 132 участника.

Форматы работы: Доклады. Презентации. Панельные дискуссии. Вопросы и ответы.

Рабочие языки (без перевода): украинский, русский, английский.

В Программе Конференции

(Программа формируется)

» Открытие Конференции

» Доклад “Потенциал рынка спутникового и платного телевидения в Украине”

Спикер: Ирина Гребинская, Старший медиааналитик департамента исследования телевизионной аудитории Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК)

» Презентация “Прогноз развития рынка платного телевидения в Украине”.

Спикер: Сергей Бойко, учредитель, директор, Независимое рейтинговое агентство “БигДата ЮЭЙ”.

» Презентация AMOS – Spacecom.

» Презентация EUTELSAT.

» ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Темы для обсуждения:

• Накануне кодирования спутникового сигнала

• Развитие платных спутниковых платформ – новый старт?

• Информационная безопасность.

Участники дискуссии:

– Валентин Коваль, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

– Олег Черныш, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

– Юда Амир (Jehuda Amir), Вице-президент по продажам в странах СНГ, AMOS – Spacecom

– Федор Гречанинов, Директор по стратегическому развитию Группы StarLightMedia

– Онно Зонневельд (Onno Zonneveld), Глава Представительства SES в Украине и странах СНГ

– Андрей Мальчевский, Директор департамента дистрибуции и развития сети вещания Группы Компаний 1+1 Media

К участию в дискуссии приглашены представители спутниковых операторов; медиагрупп «1+1 медиа», Inter Media Group, Star Light Media, «Медиа Группа Украина»; телеканалов; провайдеров платного телевидения; Национального совета Украины по вопросам ТВ и РВ; других профильных организаций.

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