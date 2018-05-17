В мае пройдет конференция «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка»

30.05.2018. 14:00-17:00. Конференц-зал №1.
Организаторы:
• Компания “Теле-Радио-Курьер”
• Онлайн журнал Mediasat
Модератор Конференции: Ирина Сахно, Исполнительный редактор, онлайн журнал Mediasat
Конференция – открытая.
К участию в Конференции приглашаются профильные специалисты и организации: • ТРО • Операторы спутниковой связи • Компании телекоммуникационной отрасли и связи • Исследовательские службы • Юридические компании • Регуляторные государственные органы • Другие профильные организации.
Статистика: •2015 – 116 участников. •2016 – 103 участника. •2017 – 132 участника.
Форматы работы: Доклады. Презентации. Панельные дискуссии. Вопросы и ответы.
Рабочие языки (без перевода): украинский, русский, английский.
В Программе Конференции
(Программа формируется)
» Открытие Конференции
» Доклад “Потенциал рынка спутникового и платного телевидения в Украине”
Спикер: Ирина Гребинская, Старший медиааналитик департамента исследования телевизионной аудитории Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК)
» Презентация “Прогноз развития рынка платного телевидения в Украине”.
Спикер: Сергей Бойко, учредитель, директор, Независимое рейтинговое агентство “БигДата ЮЭЙ”.
» Презентация AMOS – Spacecom.
» Презентация EUTELSAT.
» ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Темы для обсуждения:
• Накануне кодирования спутникового сигнала
• Развитие платных спутниковых платформ – новый старт?
• Информационная безопасность.
Участники дискуссии:
– Валентин Коваль, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
– Олег Черныш, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
– Юда Амир (Jehuda Amir), Вице-президент по продажам в странах СНГ, AMOS – Spacecom
– Федор Гречанинов, Директор по стратегическому развитию Группы StarLightMedia
– Онно Зонневельд (Onno Zonneveld), Глава Представительства SES в Украине и странах СНГ
– Андрей Мальчевский, Директор департамента дистрибуции и развития сети вещания Группы Компаний 1+1 Media
К участию в дискуссии приглашены представители спутниковых операторов; медиагрупп «1+1 медиа», Inter Media Group, Star Light Media, «Медиа Группа Украина»; телеканалов; провайдеров платного телевидения; Национального совета Украины по вопросам ТВ и РВ; других профильных организаций.