ПОДЕЛИТЬСЯ
Радио
Совет по телерадиовещанию Словении обрисовал предварительный план перехода местного радиовещания на цифровые стандарты, приняв решение о переводе основных словенских радиостанций с аналога на цифру с 22 февраля 2022 года.

Совет по телерадиовещанию Республики Словения (Svet za radiodifuzijo-SRDF) является независимым экспертным органом, отвечающим за регулирование сферы телерадиовещания. Он состоит из семи членов, назначаемых Национальным собранием на основе общественного приглашения. Информация, касающаяся перехода на цифру, была зафиксирована в протоколах заседания Совета, прошедшего в конце прошлого года.

В Словении работает 12 служб DAB+, которые охватывают вещанием 70% населения страны и были запущены в сентябре 2016 года. Агентство по вопросам сетей и служб связи Республики Словения (AKOS) выдало лицензии 13 радиостанциям на вещание в сети DAB+ в Словении. Параллельно с четырьмя радиостанциями общественного вещателя RTV Slovenia лицензии на цифровое радиовещание получили также 9 коммерческих станций.

Сеть была введена в эксплуатацию в сентябре 2016 года, когда были запущены семь передатчиков средней мощности, охватывающие сигналом крупные города и шоссе. Первые тесты цифрового радиовещания в стандарте DAB+ прошли в Словении в 2013 году, когда опытное вещание было запущено в столице страны – городе Любляне.

Планы перевода радиовещания на цифру озвучивает всё большее число стран Европы. В прошлом году Норвегия стала первой страной, полностью перешедшей на цифровые технологии радиовещания, а в Швейцарии подобный процесс начнётся в 2020 году. В провинции Южный Тироль, расположенной на севере Италии, отключение аналогового FM-вещания было начато в 2017 году.

Развитие DAB+ в странах центральной и восточной Европы станет одной из тем конференции MBT 2018, которая пройдёт в Волице, Хорватия, 23-25 мая. В данном ежегодном мероприятии примут участие представители организаций и агентств, связанных со сферой радиовещания, из Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Македонии, Италии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдовы, Словакии и Украины. Докладчики и делегаты поделятся опытом и обменяются идеями, а также обсудят возможности и проблемы, с которыми сталкивается вещательная индустрия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияКоличество ОТТ-домохозяйств в Украине достигло 800 тысяч
Следующая публикацияWorldDAB: 2017 год стал рекордным по продажам DAB-радиоприёмников
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА