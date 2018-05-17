Совет по телерадиовещанию Словении обрисовал предварительный план перехода местного радиовещания на цифровые стандарты, приняв решение о переводе основных словенских радиостанций с аналога на цифру с 22 февраля 2022 года.

Совет по телерадиовещанию Республики Словения (Svet za radiodifuzijo-SRDF) является независимым экспертным органом, отвечающим за регулирование сферы телерадиовещания. Он состоит из семи членов, назначаемых Национальным собранием на основе общественного приглашения. Информация, касающаяся перехода на цифру, была зафиксирована в протоколах заседания Совета, прошедшего в конце прошлого года.

В Словении работает 12 служб DAB+, которые охватывают вещанием 70% населения страны и были запущены в сентябре 2016 года. Агентство по вопросам сетей и служб связи Республики Словения (AKOS) выдало лицензии 13 радиостанциям на вещание в сети DAB+ в Словении. Параллельно с четырьмя радиостанциями общественного вещателя RTV Slovenia лицензии на цифровое радиовещание получили также 9 коммерческих станций.

Сеть была введена в эксплуатацию в сентябре 2016 года, когда были запущены семь передатчиков средней мощности, охватывающие сигналом крупные города и шоссе. Первые тесты цифрового радиовещания в стандарте DAB+ прошли в Словении в 2013 году, когда опытное вещание было запущено в столице страны – городе Любляне.

Планы перевода радиовещания на цифру озвучивает всё большее число стран Европы. В прошлом году Норвегия стала первой страной, полностью перешедшей на цифровые технологии радиовещания, а в Швейцарии подобный процесс начнётся в 2020 году. В провинции Южный Тироль, расположенной на севере Италии, отключение аналогового FM-вещания было начато в 2017 году.

Развитие DAB+ в странах центральной и восточной Европы станет одной из тем конференции MBT 2018, которая пройдёт в Волице, Хорватия, 23-25 мая. В данном ежегодном мероприятии примут участие представители организаций и агентств, связанных со сферой радиовещания, из Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Македонии, Италии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдовы, Словакии и Украины. Докладчики и делегаты поделятся опытом и обменяются идеями, а также обсудят возможности и проблемы, с которыми сталкивается вещательная индустрия.

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