17 мая 2018 года «ФРИНЕТ» — один из крупнейших интернет-провайдеров Украины — объявил результаты за период своей 10-летней деятельности на рынке.

К концу 2017 года количество абонентов «ФРИНЕТ» составило более 135 тыс., за последний год количество абонентов выросло на 11%, а за пять лет объём валовых доходов стал больше в 2,6 раза, в том числе прирост за 2017 составил 23,6% — 178 млн. грн. соответственно.

EBITDA выросла почти в три раза и по итогам 2017 составила 74 млн. грн., рентабельность по EBITDA достигла 50%.

За 10 лет «ФРИНЕТ» открыл 17 филиалов и центров обслуживания абонентов в девяти областях Украины.

«ФРИНЕТ» неизменно входит в ТОП-10 крупнейших ШПД-операторов Украины. За период своей деятельности компания построила более 3 тысяч киллометров собственных волоконно-оптических линий связи и на сегодняшний день обслуживает более 138 тыс. абонентов. На сетях установлено более 10 тысяч коммутаторов и покрыто 640 тысяч домохозяйств в 175 населенных пунктах, из них более 104000 домохозяйств в частном секторе, — говорит генеральный директор компании Виктор Фролов.

«ФРИНЕТ» предоставляет свои услуги под торговой маркой «О3». Является национальным оператором широкополосного доступа к сети интернет. Компания строит свои сети по технологии FTTx с использованием 10 и 40 гигабитных оптоволоконных магистралей.

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