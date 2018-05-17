В отчёте WorldDAB отмечается всплеск технологии DAB на всех ведущих рынках цифрового радио.

Инфографика, опубликованная WorldDAB, свидетельствует о том, что в 2017 году в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона было продано почти 12 миллионов цифровых DAB-радиоприёмников. Эта цифра, подчёркивают в организации, стала новым рекордом годовых продаж. Согласно данным исследования, почти половина (5.9 миллиона) проданных устройств являлись автомобильными приёмниками, при этом на ключевых рынках был отмечен рост количества автомобилей, проданных с DAB-приёмником, установленным в стандартной комплектации.

В докладе отмечается всплеск популярности DAB на всех ведущих рынках цифрового радио. Он выражается в росте объёмов продаж DAB-приёмников (включая установленные в автомобилях), увеличении охвата населения, проникновении в домохозяйства, достижении аудитории, доли DAB в общем радиослушании и количестве общенациональных радиостанций, вещающих в DAB. Данные представлены на основе статистики по 10 рынкам Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона по состоянию на конец 2017 года.

Инфографика также показывает, что кумулятивные продажи DAB-приёмников на охваченных исследованием рынках достигли отметки в более 65 миллионов – речь, в частности, идёт о таких странах, как Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция и Швейцария.

«Последние 12 месяцев стали периодом укрепления для DAB-радио. Международные объёмы продаж приёмников достигли наивысшего уровня – чему способствовало отключение аналогового FM-вещания в Норвегии и серьёзный рост на рынках других стран Европы, – заявил президент WorldDAB Патрик Хеннон. – Особенно впечатляющим стал прогресс в сфере автопрома, где в прошлом году было продано почти 6 миллионов новых автомобилей с установленными DAB-приёмниками. На фоне прекрасных показателей, отмеченных в Европе, также приятно видеть продвижение на формирующихся рынках DAB в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона».

Инфографика также охватывает более 20 развивающихся рынков, и в частности, продвижение вперёд было отмечено в таких странах, как Алжир, Индонезия, Кувейт, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия и ЮАР.

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