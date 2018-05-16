Новые стандарты web-медиа представляют собой переломную линию, которая даст вещательной индустрии возможности для «переосмысления телевидения» и формирования его нового образа, — заявил разработчик медиа-платформ Microsoft Джон Симмонс.

В своём выступлении на саммите DTG в Лондоне Симмонс отметил, что индустрия переживала подобный переломный момент в интернете в 1993 году, когда HTTP, HTML и web-браузер Mosaic породили новое представление об интернете.

Симмонс провёл параллель между 1993 и 2018 годом, когда появление Общего формата медиа-приложений (Common Media Application Format, CMAF), технологии Динамического адаптивного стриминга через HTTP (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, DASH), расширений HMTL-медиа, а также прогрессивных web-приложений создают «мобильность web-медиа».

«По сути ведь Тим Бёрнерс-Ли не просто изобрёл HTML и HTTP – он полностью изменил облик интернета, – говорит Симмонс. – То же самое сегодня происходит с медиа. Те же стандарты порождают мобильность web-медиа, таким образом, мы оказываемся в той точке, где нам приходится кардинально менять способ потребления медиа либо полностью менять облик телевидения».

Говоря о кардинальных изменениях в сфере потребления медиа, Симмонс описал три уровня коммерческих web медиа.

Первый уровень – это линейный контент с ограничениями в пропускной полосе от провайдера кабельного или спутникового ТВ либо провайдера телекоммуникаций.

Второй уровень – это прямые предложения непосредственно для потребителей – такие, к примеру, как Netflix или HBO Now.

А третий уровень – это нишевый контент или контент, продаваемый на принципах маркетинговой концепции «длинный хвост», и этот уровень становится практически возможным благодаря созданию глобальных интернет-стандартов для коммерческих медиа.

«Я напоминаю о том, что практически у любой спортивной франшизы есть свой собственный канал, – заявил Симмонс, описывая особенности этого самого третьего уровня контента. – Я напоминаю о том, что практически любой журнал, который вы видите в газетном киоске, потенциально может стать каналом».

По словам Симмонса, это всё стало возможным благодаря специальной стандартизации, которая устраняет все трения, мешавшие, к примеру, Netflix попадать в любое из ваших домашних устройств. Как только у вас появляются эти стандарты, значительно облегчается возможность широкой дистрибуции канала, что и открывает этот третий уровень.

«Все эти изменения в интернете, все эти web-стандарты, создают переломный момент и открывают возможности переосмысления телевидения перед каждым представителем индустрии телерадиовещания», – резюмирует Симмонс.

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