В серии публикаций, посвящённых развитию цифрового радио в различных странах Европы, эксперт по радио Европейского вещательного союза (EBU) Бен Пур исследует влияние роста объёмов прослушивания цифрового радио на переход от аналоговых стандартов к цифровым (DSO).

Рост цифры

Несмотря на то, что цифровое радио существует в Европе уже на протяжении более 20 лет, именно 2017-ый год стал тем годом, когда произошёл настоящий всплеск количества доступных цифровых станций. Цифры, опубликованные на страницах отчёта «Исследование рынка цифрового радио – 2018», подготовленного Службой медиа-исследований EBU, показывают рост количества цифровых станций почти на 25%, при этом 468 станций доступны лишь в цифре. Большая часть этих станций не относится с сектору общественного вещания, что говорит о растущем признании частными вещателями роли цифрового радио как финансово прибыльного инновационного проекта, позволяющего значительно расширить аудиторию слушателей.

По мере роста в сфере цифрового радио, увеличивается количество стран, планирующих DSO. Недавно проведенный EBU анализ стоимости дистрибуции радиопрограмм с целью охвата населения в FM, DAB+ и в Интернете показал, что рентабельность использования DAB+ была намного выше, чем у альтернативных решений – даже при применении консервативного подхода к подсчётам.

Норвегия

На протяжении 2017 года Норвегия внедрила в жизнь свой план DSO, став первой страной, осуществившей такой переход. План замены национальных и региональных систем FM-вещания на цифровой DAB+ внедрялся в жизнь поэтапно, регион за регионом. При этом к концу сентября на цифру был переведён Осло и большая часть территорий с высокой плотностью населения.

Параллельно с решением технических проблем, мешавших обеспечению гарантированного 100%-го покрытия, была запущена масштабная информационная и маркетинговая кампания, которая должна была подготовить аудиторию к этим изменениям. Несмотря на огромный всплеск продаж приёмников, произошедший под влиянием данной рекламной кампании, что косвенно стимулировано экономический рост, работа по замене приёмников в домохозяйствах, а также установке конвертеров в автомобилях продлится ещё несколько лет.

Прогнозированное снижение ежедневного охвата аудитории как неизбежный результат переходного периода, оказалось меньше ожидаемого. В своём выступлении на прошедшем в феврале саммите EBU по цифровому радио Тревис Бакстер из Bauer Media Group – крупнейшей коммерческой радиокомпании Европы – предсказал, что «(к концу 2018 года) общее время слушания радио и доходы коммерческого радио (в Норвегии) увеличатся, что повлечёт за собой возрождение интереса к программам общественного радио. DSO, который кажется, на первый взгляд, разрушительным и ужасным, в конечном итоге принесёт успех всем и каждому». Этот временный отскок может быть частично компенсирован увеличением количества доступных общенациональных станций – с 5 до 29, а также появлением новых станций, рассчитанных на аудиторию, которая ранее не имела «своего» радио.

Швейцария

За последние годы Швейцария значительно увеличила охват цифрового радио, двигаясь на полных парах к своему DSO, намеченному на 2024 го. Впрочем, благодаря тесному сотрудничеству между правительством, индустрией и вещателями, DAB+, как ожидается, может стать основной платформой дистрибуции уже с 2020 года.

Как и в Норвегии, основными факторами, приведшими к успеху, стало гарантированное обеспечение комплектации всех новых автомобилей цифровыми приёмниками DAB+, широкая информационная кампания, а также партнёрство между общественными и частными вещателями. Предложение для аудитории очень серьёзное, всё большее количество радиостанций вещает исключительно в цифре, без дублей в FM, и значительная часть этих станций является коммерческими, а не общественными. Отдельное внимание уделяется региональному уровню, где применялись «недорогие решения», основанные на бесплатных инструментах для цифрового DAB+ вещания от OpenDigitalRadio. Это дало возможность местным компаниям поддержать переход на цифру, перетягивая туда свою аудиторию.

Дания

Несмотря на то, что в Дании число станций, вещающих исключительно в цифре, намного меньше, чем в странах, которые обычно относят к числу лидеров сферы цифрового радио, Дания недавно также утвердила дорожную карту собственного DSO

План предполагает отключение аналогового FM-вещания спустя два года после того, как доля слушания цифрового радио превысит 50%, либо самое позднее – к 2021 году. Статистика говорит о том, что сегодня (2018) доля слушания цифрового радио составляет 37% — при 31% в 2015. Перед этим – в 2017 году – в стране прошёл полный переход от DAB к DAB+, а также реорганизация сетки частот, используемых действующими передатчиками, что, несмотря на неизбежные последствия в виде краткосрочного отключения сигнала и необходимости перенастройки оборудования, в долгосрочной перспективе должно привести к появлению новых цифровых радиостанций. Как и в случае с Норвегией, в Швейцарии появилась возможность охвата дополнительной аудитории слушателей благодаря запуску новых цифровых станций, адресованных пожилым людям.

Великобритания

В Великобритании, которая с самого начала наиболее активно продвигала DAB и одной из первых начала его внедрять, по-прежнему наибольшая доля прослушивания цифрового радио приходится именно на оригинальный вариант DAB, а не на его более молодую модификацию DAB+, которая активно внедряется в остальных странах Европы. Ситуация усугубляется тем, что во многих магазинах по всей Великобритании по-прежнему активно продаются цифровые приёмники, которые изначально не поддерживают технологию DAB+.

Однако, несмотря на это, объёмы прослушивания цифровых радиостанций в Великобритании достаточно высоки. Здесь наблюдаются сезонные всплески продаж домашних радиоприёмников и почти 90% новых автомобилей снабжены цифровым приёмником в стандартной комплектации. Число радиостанций, вещающих в Великобритании исключительно, почти вдвое превышает показатели ближайших конкурентов – Швейцарии и составляет около 110 станций.

Ожидается, что уже в 2018 году доля цифрового радиослушания на всех платформах в Великобритании достигнет желанного психологического барьера в 50%. И это станет поводом к запуску процесса принятия решения относительно определения даты DSO, поскольку именно этот порог – в 50% — был прописан в принятом в июле 2010 года правительственном Плане действий в сфере цифрового радио.

Несмотря на то, что большая часть цифровых радиостанций Великобритании принадлежит коммерческим вещателям, на долю BBC по-прежнему приходится почти половина всего времени, которое британцы тратят на «цифровое» слушание. Также BBC является ключевым игроком при принятии любых решений, касающихся DSO. В выступлении директора отдела радиовещания и музыкальных проектов BBC Боба Шеннана на прошедшей недавно в Вене конференции Radiodays звучали осторожно-оптимистичные нотки.

Шеннан признал тот факт, что привычки, связанные с потреблением контента, изменились, и вещателям необходимо было адаптироваться к этим изменениям, заявив, что «новый контент является одним из величайших активов DAB» и приведя в качестве примера новые полностью цифровые службы, которые помогли привлечь к радио внимание новых категорий слушателей. Тем не менее по словам Шеннана, любой реальный план DSO должен быть «ориентирован на слушателя», а в настоящее время «аудитория получает максимальные возможности из смешанных источников», объединяющие в себе цифровое вещание, интернет-вещание и аналоговый FM в рамках «гибридной» модели.

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