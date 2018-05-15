Готовы ли потребители и производители оборудования ATSC 3.0? Насколько востребованы решения виртуальной реальности (VR) и каковы перспективы данной технологии? Какая технология сжатия видео наиболее оптимальна для того или иного вида контента? Какие технологии обработки контента доступны на рынке? Ответы на эти и другие вопросы можно было получить на крупнейшей выставке цифровых медиа, развлекательных технологий и контента NAB Show 2018, традиционно проходившей в столице игровой индустрии США – Лас-Вегасе с 7 по 12 апреля.

Несмотря не незначительное уменьшение числа компаний-участников выставки в этом году (до чуть более 1700), это практически не было заметно ввиду достаточно большой площади экспозиции (около 1 млн. кв. футов). А те, кто посетил выставку впервые, вряд ли обратили на это внимание. Но даже, несмотря на ротацию стендов, в выставке приняли участие более 240 новых экспонентов.

Обширность тематики NAB Show позволяет по праву называться крупнейшей экспозицией, где одновременно на одной площадке объединены множество технологий: вещательные, цифровые медиа, телеком, образование, реклама, ИТ, пост-продакшн, безопасность и др.

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Посетители (которых в этом году было около 93 тыс.) имели возможность ознакомиться с последними новинками по созданию, доставке и потреблению контента. Выставка в очередной раз проходила под эгидой M.E.T. эффекта – конвергенции медиа, развлекательных решений и технологий. В частности, в этом году для посетителей выставки курсировал автономный «басик», с помощью которого посетителям предлагалось более детально познакомиться с технологией NextGen TV.

Наряду с известными брендами: NHK, Blackmagic Design, Google, Christie, Panasonic, Verizon, SES, Newtec и др., а также компаниями из Украины и стран СНГ, среди участников были и новички-стартаперы, разместившиеся в специальной зоне Sprockit. И, что особенно приятно, в павильонах встречались надписи на языках стран СНГ, включая украинский.

В рамках выставки были также проведены ярмарка вакансий для молодых специалистов, мини-выставка ретротелевизионного оборудования, а также семинары, круглые столы, конференции…

Соблюдая установившиеся традиции, компании начали проводить презентации своих решений еще до официального открытия экспозиции. И, как всегда, далеко не все из них участвовали непосредственно на NABShow 2018, ограничившись анонсами своих решений и небольшими стендами в крупнейших отелях мегаполиса.

Среди основных трендов выставки этого года – искусственный интеллект (AI: Microsoft, Google, Amazon), виртуальная реальность (VR), 4K/8K и HDR (High Dynamic Rate), а также уменьшение числа компаний, занимающихся направлением дронов и расширение – робототехники. «Танцующие роботы» встречали посетителей еще на входе в некоторые павильоны. Конечно, сетевая безопасность и защита контента также не были забыты.

Солнечный Лас Вегас кардинально отличается от отечественных городов не только по экологии, но и по использованию энергосберегающих технологий. Здесь на главой улице (Стрипе) вы не встретите фуры (только на хайвэях), а воздух всегда наполнен цветочным ароматом. Системы полива в автоматическом режиме обеспечивают орошение в заданное время (никаких дворников со шлангами или поливальных машин). Потому даже хвойные деревья и экзотические цветы в пустыне чувствуют себя неплохо.

Все городские автобусы работают на природном газе – потому вред для окружающей среды минимальный. Да и газующие джипы с выходящим из трубы дымом как в Украине, здесь встречается редко.

Многие дорожные знаки питаются солнечной энергией (панели размещены прямо на уличных столбах). А буквально в нескольких километрах (точнее милях) от Стрипа находятся «плантации» солнечных панелей. Не забывают здесь и об эстетичности, маскируя антенны мобильных станций под пальмы или хвойные деревья.

А теперь рассмотрим, какие новинки были здесь представлены.

Решения для тестирования, мониторинга и измерения параметров

SRI International (США, sri.com) презентовала новый генератор тест-сигналов Visualizer с поддержкой SDR/HDR (4K/UHD/2K, MPEG-2, H.264, HEVC, RGB 4:4:4).

Обеспечивается проверка видеосигнала по более чем 20 тестовым параметрам на одном экране, включая ошибки при передаче цифрового сигнала.

На стенде Gefei компания GraVue (США) под брендом Gra-Vue презентовалось несколько недорогих и высокопроизводительных решений для мониторинга видеосигналов: VIO MVS-16-4K (4096×2160) и VIO MVS-16-IP (8 SDI-входов и 8 гибридных IP) с функцией предупреждения в случае «неполадок» с видео/аудио-сигналами.

Leader Instruments презентовала ряд новинок измерительного оборудования для видео- и аудио-мониторинга: волновые мониторы LV5600/LV5300 с диагональю 7″ и растерайзеры LV7600/LV7300.

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Поддерживается HDR, 12G-SDI. Модель LV7600 имеет размер 1U.

TSL Professional Products презентовала PAM2-IP-3G – решение в корпусе 1RU/2RU для мониторинга несжатых сигналов SMPTE 2022-6 и SMPTE 2110, а также 3G/HD/SD-SDI-видео. Есть 2 порта Ethernet 10 Гбит/с, USB (для обновления ПО). Удаленный мониторинг выполняется через Web-интерфейс. Потребляемая мощность 40 Вт.

Операторам будет интересно и совместное решение от Telecomunicazioni Aldena SRL и MPB – это изотропическая триаксиальная SEP-антенна (Selective Electric) для измерения параметров электромагнитных полей, комбинированная с анализатором спектра и радиочастотным коммутатором. Диапазон частот 100 КГц – 3,6 ГГц, дальность действия до 300 м.

Компания Promax презентовала модуль удаленной телеметрии с поддержкой DVB-T/T2/ATSC.

А компания Traffic Sim (Япония) – решение STBWatcher для видеомониторинга.

Will-Burt (США) презентовала D-Tec Safety System – решение для определения превышения параметров электромагнитного и электостатического излучения, которое поможет операторам обезопасить свое оборудование.

Оборудование для проверки линз, широко используемых в проекторах, презентовала Chrosziel (Германия). Решение Lens Test Projector TP-7 ориентировано на продукцию ARRI, Sony, Canon, Nikon, Leica, Olympus и др.

Популярность использования дронов в телерадиоиндустрии по-прежнему растет. Так, Sixarms выполняет мониторинг сигналов телерадиостанций в диапазоне 500 КГц – 6 ГГц с помощью коптеров.

Решения для видеосъемки (камеры)

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Компания SHOTOVER анонсировала камеру SHOTOVER M1 с 6ти-осной гиростабилизацией, ориентированной на работу с 2K/4K/8K. Модель ожидается к концу года.

Анонс сделала и Blackmagicdesign – это Blackmagic pocket cinema camera 4K. Модель ожидается осенью по ритейл-цене $1295.

JVC презентовала 2/3″ HD-камкодер GY-HC900— оптимальное решение для спортивных и студийных съемок.

Камера поддерживает 1080/720p, имеет низкую задержку (менее 500 мс), есть интегрированный Wi-Fi (2.4/5 ГГц), соотношение сигнал/шум 62 дБ. Опционно комплектуется сдвоенным LTE-модемом.

Antelope Femto – новая миниатюрная вещательная камера от компании Antelope Camera Systems. Ее размер всего 30x30x31 мм. Модель поддерживает 1080@60p и удаленное управление.

Shenzhen ImagineVision Technology (Китай, z-cam.com) презентовала 4K-камеру Z Cam E2 (ожидается в начале лета). Поддерживается 120 fps, H.264/H.265, HDMI, SDI (опция), Ethernet 1 Гбит/с (для прямого вещания и настройки).

Компания Ametek Vision Research (США, phantomhighspeed.com) представила Phantom v2640 – модель ультраскоростной четырёхмегапиксельной камеры (2048×1952) с пропускной способностью до 26 Гигапикселей/с, неплохо справляющейся со съемкой в условиях низкой освещенности.

Камера обладает высокой чувствительностью (ISO до 25000), комплектуется памятью на 74/144/288 Гб, а также 1 (2) Тб CineMag IV. Согласно экспортным требованиям, данное оборудование данной компании имеет ограничения как на использование не проживающими в США пользователями, так и на поставки за пределы страны (требуется лицензия от департамента Коммерции США).

Среди свежих моделей ARRI – решение Alexa LF с поддержкой 4K/UHD/2K/HD, включая собственный формат ARRIRAW до 150 Мбит/с.

Lumens Integration представила новую VC-A50PN – PTZ (pan, tilt, zoom) IP-камеру для широкоугольной съемки с поддержкой технологи NDI. Поддерживается FullHD 1080p (60fps), PoE (Power over Ethernet), двадцатитикратный зум и неплохая «картинка» при недостаточном освещении, а также HDMI, 3G-SDI, Ethernet, H.264/SVC, задержка 120 мс. Решение оптимально как для видеосъемки учебного процесса в слабо освещенных аудиториях, так и для видеоконференций, а также для вещания. Максимальный угол поворота по вертикали 120 град., соотношение сигнал/шум более 50 дБ, выдержка до l/10000с. Угол обзора по горизонтали 63 град., минимальная освещенность – 1 люкс. Управляется камера через Ethernet/RS-232/RS-422.

Datavideo Technologies презентовала камеру NightHawk NH-100 (ожидается в ближайшее время). Решение поддерживает HDMI и 2x3G-SDI отлично работает в условиях слабой освещенности (ночные клубы, дискотеки, концерты и др.).

Продолжение следует…

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