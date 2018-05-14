11 мая Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил телеканал Travel and Adventure в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

Таким образом, канал Travel and Adventure теперь разрешён к ретрансляции в сетях провайдеров платного телевидения на территории Украины.

Напомним, 1 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, телеканал Travel and Adventure (известный также как Travel+Adventure), в силу того, что его эстонская лицензия утратила силу.

Travel and Adventure – туристический телеканал, вещающий на русском, французском и английском языках 24 часа в сутки в форматах SD и HD. Главный офис компании-правообладателя расположен в Эстонии, канал имеет латвийскую лицензию, полученную в регуляторном органе NEPLP (National Electronic Media Council).

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