Google поддержит своим авторитетом Альянс потокового видео

IT-гигант – компания Google – присоединилась к числу членов Альянса потокового видео – отраслевого форума, который был создан для решения задач, связанных с улучшением качества передачи потокового видео.

Альянс потокового видео (Streaming Video Alliance) – отраслевой форум, в число задач которого входит решение различных вопросов, связанных с улучшением качества передачи и отображения потокового видео, сообщает о принятии в число своих членов компании Google.

В четверг, 10 мая, представители компаний, являющихся членами Альянса, собрались в штаб-квартире компании Viacom в Нью-Йорке.

«За четыре года, прошедшие с момента формирования Альянса, произошло много важных событий. Появились и получили своё применение на практике новые отраслевые технологии, в наши ряды вступили новые члены – такие, как компании AWS и Google, при этом потребительский спрос и объёмы потребляемого потокового видео продолжают расти», – заявил исполнительный директор Альянса потокового видео Джейсон Тибе.

В число членов Альянса входят компании и частные лица, представляющие все сектора экосистемы потокового видео – в частности, операторы сетей, поставщики технологий, провайдеры услуг и владельцы контента.

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