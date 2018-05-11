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Google поддержит своим авторитетом Альянс потокового видео

Борис Скуратовский
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Google
IT-гигант – компания Google – присоединилась к числу членов Альянса потокового видео – отраслевого форума, который был создан для решения задач, связанных с улучшением качества передачи потокового видео.

Альянс потокового видео (Streaming Video Alliance) – отраслевой форум, в число задач которого входит решение различных вопросов, связанных с улучшением качества передачи и отображения потокового видео, сообщает о принятии в число своих членов компании Google.

В четверг, 10 мая, представители компаний, являющихся членами Альянса, собрались в штаб-квартире компании Viacom в Нью-Йорке.

«За четыре года, прошедшие с момента формирования Альянса, произошло много важных событий. Появились и получили своё применение на практике новые отраслевые технологии, в наши ряды вступили новые члены – такие, как компании AWS и Google, при этом потребительский спрос и объёмы потребляемого потокового видео продолжают расти», – заявил исполнительный директор Альянса потокового видео Джейсон Тибе.

В число членов Альянса входят компании и частные лица, представляющие все сектора экосистемы потокового видео – в частности, операторы сетей, поставщики технологий, провайдеры услуг и владельцы контента.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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