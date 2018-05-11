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Facebook
Возможно, компания Facebook, следом за OneWeb и SpaceX начнёт предоставлять услуги спутникового доступа в интернет.

Заявка, недавно поданная в Федеральную комиссию по электросвязи (FCC), проливает свет на некоторые подробности, связанные с запуском экспериментального спутника малоизвестной компании PointView Tech LLC.

Космический аппарат, получивший название Athena, будет передавать данные на скорости, в десять раз превышающей скорость передачи данных спутниками серии Starlink Internet от компании SpaceX, первый из которых был запушен на орбиту в феврале текущего года. Впрочем, похоже, что проект PointView пока существует лишь на бумаге. Компания, судя по всему, является дочерним предприятием Facebook, и была создана для того, чтобы сохранить от излишней огласки пока ещё не совсем чёткие планы Facebook по выходу в космос. Согласно документам, найденным в Делавэре, компания PointView появилась в апреле 2017 года. Нет никакой информации касательно её акционеров и директоров, а также отсутствуют годовые отчёты. Однако через её документы прослеживается определённая связь с Facebook.

У руководства ряда технологических компаний есть мнение о том, что услуги доступа в интернет, предоставляемые через спутник, могут стать решением проблемы его проникновения в развивающиеся страны и сельские районы. Люди, проживающие на таких территориях, испытывают трудности с широкополосным доступом во всемирную сеть. Компания SpaceX планирует запустить на низкую околоземную орбиту (LEO) примерно 12 000 спутников серии Starlinks, которые должны будут обеспечить доступ к высокоскоростному (в пределах нескольких гигабитов) интернету в разных уголках Земли. Компания OneWeb при финансовой поддержке SoftBank, Qualcomm и Virgin Group, планирует обеспечить подобное покрытие на глобальном уровне, используя примерно 2 500 LEO-спутников.

Ожидается, что спутник Athena отправится на низкую околоземную орбиту в 2019 году, а выведет его туда ракета Arianespace Vega. Спутник Athena, масса которого будет приблизительно равна массе аналогичных спутников от SpaceX и OneWeb, будет передавать сигналы в высокочастотном диапазоне миллиметровых волн, что должно гарантировать передачу данных на высоких скоростях. Ожидается, что использование компанией E-диапазона позволит ей передавать данные на скорости до 10 гигабит в секунду. Однако использование частот E-диапазона сопряжено с определёнными проблемами. Сигнал, передаваемый на высоких частотах миллиметрового диапазона, имеет свойство быстро затухать, а также поглощается дождём и твёрдыми частицами в воздухе.

Целью проекта является обеспечение скорости в нисходящем канале до 10 Гбит/сек, а в восходящем канале – до 30 Гбит/сек. Находясь на низкой околоземной орбите, спутник Athena сможет ежедневно пролетать о несколько минут примерно над тремя наземными станциями. Этого недостаточно для обеспечения глобальной связи. Для серьёзной конкуренции с OneWeb и SpaceX проект PointView должен иметь на орбите тысячи подобных спутников. А это может нести в себе угрозу аварийных столкновений и требовать дополнительного изучения в FCC.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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