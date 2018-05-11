Возможно, компания Facebook, следом за OneWeb и SpaceX начнёт предоставлять услуги спутникового доступа в интернет.

Заявка, недавно поданная в Федеральную комиссию по электросвязи (FCC), проливает свет на некоторые подробности, связанные с запуском экспериментального спутника малоизвестной компании PointView Tech LLC.

Космический аппарат, получивший название Athena, будет передавать данные на скорости, в десять раз превышающей скорость передачи данных спутниками серии Starlink Internet от компании SpaceX, первый из которых был запушен на орбиту в феврале текущего года. Впрочем, похоже, что проект PointView пока существует лишь на бумаге. Компания, судя по всему, является дочерним предприятием Facebook, и была создана для того, чтобы сохранить от излишней огласки пока ещё не совсем чёткие планы Facebook по выходу в космос. Согласно документам, найденным в Делавэре, компания PointView появилась в апреле 2017 года. Нет никакой информации касательно её акционеров и директоров, а также отсутствуют годовые отчёты. Однако через её документы прослеживается определённая связь с Facebook.

У руководства ряда технологических компаний есть мнение о том, что услуги доступа в интернет, предоставляемые через спутник, могут стать решением проблемы его проникновения в развивающиеся страны и сельские районы. Люди, проживающие на таких территориях, испытывают трудности с широкополосным доступом во всемирную сеть. Компания SpaceX планирует запустить на низкую околоземную орбиту (LEO) примерно 12 000 спутников серии Starlinks, которые должны будут обеспечить доступ к высокоскоростному (в пределах нескольких гигабитов) интернету в разных уголках Земли. Компания OneWeb при финансовой поддержке SoftBank, Qualcomm и Virgin Group, планирует обеспечить подобное покрытие на глобальном уровне, используя примерно 2 500 LEO-спутников.

Ожидается, что спутник Athena отправится на низкую околоземную орбиту в 2019 году, а выведет его туда ракета Arianespace Vega. Спутник Athena, масса которого будет приблизительно равна массе аналогичных спутников от SpaceX и OneWeb, будет передавать сигналы в высокочастотном диапазоне миллиметровых волн, что должно гарантировать передачу данных на высоких скоростях. Ожидается, что использование компанией E-диапазона позволит ей передавать данные на скорости до 10 гигабит в секунду. Однако использование частот E-диапазона сопряжено с определёнными проблемами. Сигнал, передаваемый на высоких частотах миллиметрового диапазона, имеет свойство быстро затухать, а также поглощается дождём и твёрдыми частицами в воздухе.

Целью проекта является обеспечение скорости в нисходящем канале до 10 Гбит/сек, а в восходящем канале – до 30 Гбит/сек. Находясь на низкой околоземной орбите, спутник Athena сможет ежедневно пролетать о несколько минут примерно над тремя наземными станциями. Этого недостаточно для обеспечения глобальной связи. Для серьёзной конкуренции с OneWeb и SpaceX проект PointView должен иметь на орбите тысячи подобных спутников. А это может нести в себе угрозу аварийных столкновений и требовать дополнительного изучения в FCC.

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