В сентябре пройдут «Дни кабельного телевидения Кавказа 2018»

26-27 сентября текущего года в Тбилиси стартует Международная телекоммуникационная конференция «Дни кабельного телевидения Кавказа — 2018».

В рамках конференции запланировано обсуждение важных и актуальных тем, которые касаются работы операторов кабельного телевидения, медиа и технологических новинок.

Участники конференции смогут встретится с ведущими специалистами отрасли со всего мира, выслушать квалифицированный анализ существующих проблем отрасли, ознакомиться с современными достижениями, существующими вызовами и путями их решения.

В рамках мероприятия посетители также ознакомятся с достопримечательностями и богатой кухней Грузии. Запланированы различные мероприятия, которые сделают визит в солнечный грузинский край еще более незабываемым и впечатляющим.

Для участия в конференции необходимо связаться с организаторами по адресу: info@cable-tv.ge или номеру телефона: +995 32 234 36 29

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