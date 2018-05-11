Планы компании Apple по переосмыслению кабельного телевидения начинают напоминать стратегию её конкурентов из Amazon.com.

Согласно информации, полученной журналистами Bloomberg от осведомлённых источников, компания Apple планирует начать продавать подписку на определённые услуги в сфере просмотра видео непосредственно через своё ТВ-приложение, не требуя от них оформлять подписку через специальные приложения, отдельно скачанные из App Store.

Это упростит процесс и укрепит позиции телевизионного приложения от Apple на Apple TV, iPhone и iPad, превратив его в центральный источник для нахождения, просмотра и покупок контента пользователями. Также это даст Apple дополнительные возможности для укрепления своего бизнеса в сфере подобных услуг, который к 2021 году по прогнозам будет приносить доход в размере 50 миллиардов долларов в год.

В настоящее время телевизионное приложение от компании собирает контент других провайдеров, давая пользователю возможность находить контента от самых различных каналов и приложений – таких как ABC, NBA League Pass и HBO, не переключаясь между различными приложениями. Однако, затем Apple предлагает пользователям выходит из своего приложения и покупать доступ к данным каналам или смотреть их программы. Ожидаемые изменения, которые перенесут процесс покупки контента непосредственно в ТВ-приложение от Apple, дадут компании возможность перенести поток в собственное приложение, не отсылая пользователя к сторонним компаниям.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает на условиях анонимности о том, что Apple планирует запустить данную функцию в следующем году. В силу роста продаж iPhone компания Apple в настоящее время рассматривает такие службы как Apple Music, хранилище iCloud и подписка на контент в качестве средства повышения своих доходов. За последний квартал продажи услуг в данном секторе выросли на 31%, достигнув рекордной отметки в 9.2 миллиарда долларов.

В компании Apple отказываются давать комментарии по данному проекту.

Компания Apple позиционирует своё телевизионное приложение подобно тому, как компания Amazon позиционирует свою программу Channels, которая позволяет пользователю добавлять в службу Amazon Prime Video подписку на HBO, Starz и Showtime. Пользователи, которые платят ежегодную абонплату за подписку на Prime, также получают доступ к потоковому видео и музыке, а кроме того за дополнительную плату могут иметь доступ к более широкой библиотеке контента. HBO, Starz и ряд других компаний поддержали проект Amazon, предоставив свой контент более 100 миллионам пользователей Prime.

Также компания Apple является одним из крупнейших продавцов фильмов и телепрограмм через iTunes, однако, до сих пор она в значительной мере отставала в секторе услуг видео по запросу, которые в настоящее время заменяют онлайн-продажу отдельных фильмов. Компания Netflix и принадлежащая Alphabet платформа YouTube представляют две крупнейшие в мире онлайн-службы доступа к видео.

На протяжении нескольких последних лет руководство компании Apple изучало различные способы вхождения в бизнес в сфере онлайн-видео, не отдавая при этом особого приоритета ни одному из направлений. Компания пробовала играться с формированием онлайн-пакета живых телеканалов – ещё до того, как подобными проектами занялись YouTube, Hulu и Dish Network. Также компания пыталась сформировать пакет из премиальных телеканалов – таких, как HBO, Starz и Showtime, предлагаемый по сниженным ценам. Однако, данные каналы отказались принимать участие в этом проекте. В итоге в 2016 году компания Apple запустила вместо службы доступа к живым телеканалам ТВ-приложения, которое собирает контент из существующих приложений.

Потенциальные партнёры описывают опыты компании Apple в сфере создания телевизионного приложения как эксперименты. В своё время основатель компании Apple Стив Джобс называл работы по создания телевизионного сет-топ-бокса простым хобби, но в последние годы компания всячески стремится доказать изменение своей политики в данной сфере. По данным исследовательской фирмы EMarketer, доля Apple TV на рынке не идёт в сравнение с долей конкурентов — Roku, Google Chromecast и Amazon Fire TV.

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