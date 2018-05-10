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В 2018 году время, проводимое людьми за просмотром онлайн-медиа, превысит время, проводимое ими за просмотром программ линейного ТВ.

По данным нового опроса, проведенного агентством GroupM, уже в текущем году время, которое люди по всему миру ежедневно проводят в Интернете, превысит время, которое они проводят за просмотром программ линейного телевидения.

В новом отчёте, «Состояние цифры», подготовленном медиа-инвестиционной группой WPP, эксперты прогнозируют, что в 2018 году потребители по всему миру ежедневно будут проводить за просмотром медиа в среднем 9 часов 44 минуты. При этом в 2017 году данный показатель составлял 9 часов 41 минуту, а в 2015 – 8 часов 50 минут.

При этом с онлайн-медиа потребитель впервые будет проводить больше времени, чем с линейным ТВ: доля онлайн-медиа составит 38%, а доля ТВ – 37%, а баланс распределится, главным образом, среди печатных изданий (7%) и радио (18%).

В GroupM также проанализировали программные тенденции: в среднем по странам, в которых проводилось исследование, в 2017 году 44% онлайн-инвестиций были перенесены программным путём, в 2016 году этот показатель составлял 31%. В 2018 году, согласно прогнозам, этот показатель вырастет до 47%.

Для инвестиций в онлайн-видео, впрочем, программный компонент меньше – на уровне 22% по состоянию на 2017 год против 17% в 2016, и, согласно прогнозам, в текущем году он вырастет до 24%.

Помимо цифр, агентство GroupM исследовало сеть WPP с целью получения ответов на различные вопросы, касающиеся текущего функционирования отрасли.

К примеру, Blockchain имеет ограниченную привлекательность, поскольку необходимость регулярно обновлять каждый участвующий в сети компьютер слишком замедляет процессы в реальном мире.

Искусственный интеллект, в свою очередь, несёт в себе не только скорость, но и возможность анализа в масштабах креативного и медиа-размещения, и, как ожидается, будет играть важную роль в борьбе с мошенничеством.

«Автоматизация и талант – две важные темы в рамках текущей революции рекламы», — говорит генеральный директор GroupM Global Келли Кларк.

«Одним из недостатков процесса специализации является увеличение количества специалистов, которые знают всё больше и больше, но при этом их знания касаются всё меньшего и меньшего количества тем», — добавил он. – «Мы должны использовать автоматизацию для освобождения силы мозга, таким образом, талантливые люди могут смотреть за всей экосистемой медиа, помогая клиентам оптимизировать краткосрочные результаты и формировать долгосрочную ценность бренда».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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