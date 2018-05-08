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SES может заработать 4 миллиарда евро, сдавая в аренду частоты для нужд сектора 5G

Борис Скуратовский
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Спутниковый интернет / satellite broadband

Новость о том, что FCC начинает консультации по вопросу о том, каким образом США смогут использовать для развития технологии 5G частоты C-диапазона, контролируемые сегодня операторами Intelsat и SES (и ожидает ответа до 15 июня), является потенциально хорошей новостью для Intelsat и SES. Две эти спутниковые компании имеют в своём распоряжении примерно 90-95% всех ёмкостей C-диапазона в США.

Аналитики из Deutsche Bank прогнозируют, что аукцион частот C-диапазона может принести в целом доход в размере 11 миллиардов долларов и примерно 4 миллиарда евро для компании SES. Это значительные средства, связанные с возможностью повторного использования данных ёмкостей.

Цель FCC состоит в измерении «наиболее плодородного» участка C-диапазона (полоса 3.7 ГГц – 4.2 ГГц). Согласно докладу, подготовленному в ноябре прошлого года компанией Verizon, полоса 3.7-4.2 ГГц «является наиболее подходящим участком диапазона для внедрения в США услуг 5G». Другие операторы наземных систем связи назвали данный участок спектра «лакомым кусочком», однако есть и те, кто возражает.

«Этот подход не только даёт спутниковой индустрии многомиллиардное вознаграждение за неэффективное использование спектра, но также создаёт вопиющую неопределённость касательно доступности данных частот для нужд служб мобильной широкополосной связи, скорее всего, приведёт к неэффективному перераспределению частот», – утверждают в T-Mobile (в документе, опубликованном 15 ноября прошлого года).

Эти несогласные утверждают, что FCC должен отобрать «неэффективно используемые» частоты C-диапазона и выставить их на аукцион для тех, кто сможет распорядиться ими лучше, как это происходит с другими частотами.

В Deutsche Bank считают, что компаниям Intelsat и SES удастся получить добро от FCC на внедрение рыночного подхода к решению проблемы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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