SES может заработать 4 миллиарда евро, сдавая в аренду частоты для нужд сектора 5G

Новость о том, что FCC начинает консультации по вопросу о том, каким образом США смогут использовать для развития технологии 5G частоты C-диапазона, контролируемые сегодня операторами Intelsat и SES (и ожидает ответа до 15 июня), является потенциально хорошей новостью для Intelsat и SES. Две эти спутниковые компании имеют в своём распоряжении примерно 90-95% всех ёмкостей C-диапазона в США.

Аналитики из Deutsche Bank прогнозируют, что аукцион частот C-диапазона может принести в целом доход в размере 11 миллиардов долларов и примерно 4 миллиарда евро для компании SES. Это значительные средства, связанные с возможностью повторного использования данных ёмкостей.

Цель FCC состоит в измерении «наиболее плодородного» участка C-диапазона (полоса 3.7 ГГц – 4.2 ГГц). Согласно докладу, подготовленному в ноябре прошлого года компанией Verizon, полоса 3.7-4.2 ГГц «является наиболее подходящим участком диапазона для внедрения в США услуг 5G». Другие операторы наземных систем связи назвали данный участок спектра «лакомым кусочком», однако есть и те, кто возражает.

«Этот подход не только даёт спутниковой индустрии многомиллиардное вознаграждение за неэффективное использование спектра, но также создаёт вопиющую неопределённость касательно доступности данных частот для нужд служб мобильной широкополосной связи, скорее всего, приведёт к неэффективному перераспределению частот», – утверждают в T-Mobile (в документе, опубликованном 15 ноября прошлого года).

Эти несогласные утверждают, что FCC должен отобрать «неэффективно используемые» частоты C-диапазона и выставить их на аукцион для тех, кто сможет распорядиться ими лучше, как это происходит с другими частотами.

В Deutsche Bank считают, что компаниям Intelsat и SES удастся получить добро от FCC на внедрение рыночного подхода к решению проблемы.

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