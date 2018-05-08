Европейский видеосервис начал предоставлять пользователям контент в форматах Dolby Vision HDR и Dolby Atmos

Таким образом, платформа станет первой европейской VoD-службой, предложившей своим пользователям данную технологию.
Платформа Rakuten TV стала первой европейской службой доступа к видео по запросу, предложившей своим абонентам контент, созданный с использованием технологий Dolby Vision HDR и Dolby Atmos, доступный на смарт-телевизорах LG Electronics.
Первая подборка фильмов, записанных с использованием данной технологии, была предложена подписчикам платформы в Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. В ближайшие 12 недель услуга станет доступна жителям ещё 12 стран.
«Наше сотрудничество с платформой Rakuten TV поможет реализовать на практике стремление голливудских студий донести Dolby Vision и Dolby Atmos до максимально широкой аудитории по всему миру, – говорит вице-президент компании Dolby Laboratories по вопросам коммерческого партнёрства в Европе Хавьер Фронсийас. – Технологии Dolby Vision и Dolby Atmos подарят зрителям незабываемые впечатления от просмотра видео дома».
«Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить возможность смотреть кино в премиальном качестве в домашних условиях, – рассказывает директор отдела глобального продвижения продуктов в Rakuten TV Сидхарт Джайант. – Единственный способ, который поможет нам это сделать, состоит в объединении контента и технологий в уникальную формулу и при поддержке наших премиальных партнёров, согласившихся помочь нам обеспечить этот процесс. Благодаря нашему сотрудничеству с Dolby и LG мы дадим нашим пользователям возможность ощутить себя в кинотеатре, не выходя из комфортной гостиной, где они смогут смотреть свои любимые голливудские шедевры в лучшем качестве видео и звука».