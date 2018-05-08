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Европейский видеосервис начал предоставлять пользователям контент в форматах Dolby Vision HDR и Dolby Atmos

Борис Скуратовский
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Rakuten TV
Таким образом, платформа станет первой европейской VoD-службой, предложившей своим пользователям данную технологию.

Платформа Rakuten TV стала первой европейской службой доступа к видео по запросу, предложившей своим абонентам контент, созданный с использованием технологий Dolby Vision HDR и Dolby Atmos, доступный на смарт-телевизорах LG Electronics.

Первая подборка фильмов, записанных с использованием данной технологии, была предложена подписчикам платформы в Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. В ближайшие 12 недель услуга станет доступна жителям ещё 12 стран.

«Наше сотрудничество с платформой Rakuten TV поможет реализовать на практике стремление голливудских студий донести Dolby Vision и Dolby Atmos до максимально широкой аудитории по всему миру, – говорит вице-президент компании Dolby Laboratories по вопросам коммерческого партнёрства в Европе Хавьер Фронсийас. – Технологии Dolby Vision и Dolby Atmos подарят зрителям незабываемые впечатления от просмотра видео дома».

«Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить возможность смотреть кино в премиальном качестве в домашних условиях, – рассказывает директор отдела глобального продвижения продуктов в Rakuten TV Сидхарт Джайант. – Единственный способ, который поможет нам это сделать, состоит в объединении контента и технологий в уникальную формулу и при поддержке наших премиальных партнёров, согласившихся помочь нам обеспечить этот процесс. Благодаря нашему сотрудничеству с Dolby и LG мы дадим нашим пользователям возможность ощутить себя в кинотеатре, не выходя из комфортной гостиной, где они смогут смотреть свои любимые голливудские шедевры в лучшем качестве видео и звука».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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