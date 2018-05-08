Киберполиция Украины выявила сеть продажи смарт-приставок для пиратского телепросмотра

В Киеве полиция обнаружила офис по продаже смарт-приставок для незаконной трансляции телеканалов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Киберполиции Украины.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева, разоблачили группу лиц в нарушении авторских прав известных украинских телеканалов.

Злоумышленники с помощью специальных программ меняли настройки смарт-приставок, что позволяло их владельцам просматривать без абонплаты более тысячи платных телеканалов. Предварительная сумма нанесенного украинским правообладателям ущерба достигает 1,5 миллиона гривен.

Оперативники установили: злоумышленники продавали смарт-приставки (TV BOX), через которые проводились трансляции без лицензионного соглашения украинских телеканалов. Продажа приставок проходил на специально созданном веб-ресурсе, а их стоимость колебалась от 2 до 4 тысяч гривен за единицу. Работники этого интернет-магазина предварительно адаптировали приставки к украинскому рынку, а также настраивали и устанавливали программы, которые позволяли иметь в свободном доступе более тысячи телеканалов. При этом не нужно было платить обязательные платежи за просмотр телеканалов.

Работники киберполиции провели ряд следственно-розыскных мероприятий и установили всех участников преступной схемы и местоположение их офиса, где и был проведен санкционированный обыск.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, более 20 смарт-приставок (TV BOX), дополнительные носители информации, а также техническую и черновую документацию. Изъятую технику направили в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.

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Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Полицейские продолжают документировать доказательства противоправной деятельности правонарушителей.

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