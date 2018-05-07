30-31 мая в выставочном центре «АККО Интернешнл» состоится XXІV Киевская Международная Телерадиоярмарка – главный ежегодный бизнес-форум медиаиндустрии в Украине. Организатор – компания «Теле-Радио-Курьер».
Основные направления Телерадиоярмарки: телевидение, радиовещание, телекоммуникации, кинопроизводство, фоторынок и интернет.
Участие на Телерадиоярмарке – бесплатное, однако необходима обязательная регистрация участников и посетителей.
Главные события Телерадиоярмарки-2018:
- VI Международная Конференция «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка».
- IV Совещание местных ТРО.
- XXІV Рынок контента для телерадиовещателей, провайдеров программной услуги, Интернет и ОТТ платформ, других контент-агрегаторов.
- Панельная дискуссия: Накануне кодирования спутникового сигнала. Развитие платных спутниковых платформ – новый старт? Информационная безопасность.
- VIІ Выставка «Телекоммуникации. Спутниковая связь».
- XXІV Выставка «Технические средства и технологии: TV • Radio • Cinema • Photo».
Напомним, в 2017 году Телерадиярмарку посетило 3112 специалистов из 942 компаний 26 стран.