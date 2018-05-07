30-31 мая в выставочном центре «АККО Интернешнл» состоится XXІV Киевская Международная Телерадиоярмарка – главный ежегодный бизнес-форум медиаиндустрии в Украине. Организатор – компания «Теле-Радио-Курьер».

Основные направления Телерадиоярмарки: телевидение, радиовещание, телекоммуникации, кинопроизводство, фоторынок и интернет.

Участие на Телерадиоярмарке – бесплатное, однако необходима обязательная регистрация участников и посетителей.

Главные события Телерадиоярмарки-2018:

VI Международная Конференция «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка».

IV Совещание местных ТРО.

XXІV Рынок контента для телерадиовещателей, провайдеров программной услуги, Интернет и ОТТ платформ, других контент-агрегаторов.

Панельная дискуссия: Накануне кодирования спутникового сигнала. Развитие платных спутниковых платформ – новый старт? Информационная безопасность.

VIІ Выставка «Телекоммуникации. Спутниковая связь».

XXІV Выставка «Технические средства и технологии: TV • Radio • Cinema • Photo».

Напомним, в 2017 году Телерадиярмарку посетило 3112 специалистов из 942 компаний 26 стран.

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