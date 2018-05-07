В 2017 году чистый прирост абонентской базы шести операторов платных индийских DTH-платформ составил 4.91 миллиона пользователей, в итоге общее количество их абонентов по состоянию на 31 декабря достигло отметки в 67.56 миллиона человек. Об этом говорится в отчёте, подготовленном по итогам 2017 года индийским регулятором сферы телекоммуникаций TRAI.

Данные отчёта свидетельствуют об увеличении аудитории DTH-платформ на 7.83% в сравнении с предыдущим календарным годом.

Впрочем, темпы прироста количества абонентов шести операторов платных DTH-платформ ниже аналогичных показателей, отмеченных в 2016 году, когда чистый прирост составил 6.67 миллиона человек. Тогда абонентская база этих операторов выросла на 12% в сравнении с 2015 годом, когда она составляла 22 миллиона подписчиков.

Помимо шести платных DTH платформ в Индии также работает бесплатная DTH-служба DD Free Dish от оператора Prasar Bharati. Число её абонентов по приблизительным подсчётам составляет 22 миллиона.

Если говорит о долях конкретных операторов на рынке, то компаниям Dish TV и Tata Sky по состоянию на конец года принадлежало по 24% рынка. Далее в рейтинге расположились Airtel Digital TV (21%), Videocon d2h (19%), Sun Direct (10%) и Reliance Digital TV (2%). С 22 марта компании Dish TV и Videocon d2h объединились, став, таким образом, крупнейшей в стране платформой по дистрибуции ТВ.

Доли платформ Tata Sky и Airtel Digital TV выросли в сравнении с 2016 годом, когда показатели на рынке были следующими: Dish TV (25%), Tata Sky (23%), Airtel Digital TV (20%), Videocon d2h (20%), Sun Direct (10%) и Reliance Digital TV (2%).

По состоянию на 31 декабря разрешения от индийского Министерства информации и вещания (MIB) на передачу/приём имело в общей сложности 877 частных спутниковых телеканалов.

В 2017 году количество платных телеканалов в стране выросло до отметки в 304 – с 287 в предыдущем году. Среди этих 304 платных телеканалов было 216 платных SD-каналов и 88 платных HD-каналов.

Среди всех платформ кабельного телевидение максимальное количество каналов – 437 – транслировалось платформами GTPL KCBPL и Siti Networks. Наименьшее количество каналов – 261 – было отмечено в сети Digicable. Наибольшее количество бесплатных телеканалов – 198 – транслировала сеть Siti Networks, а сеть Kal Cable предлагала 254 платных телеканала, и это наиболее высокий показатель среди кабельных платформ. В сетях Hathway Sukhamrit и Fastway Transmission транслировалось наибольшее количество местных кабельных каналов – 87.

В 2017 году в 86 крупнейших городах Индии работало 326 частных FM радиостанций, принадлежащих 34 радиокомпании. В 2016 году в 84 крупнейших городах страны насчитывалось 273 частные FM-радиостанции.

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