Новое исследование Ericsson «Стратегии Интернета вещей» (Exploring IoT Strategies) дает уникальные инсайты от 20 лидирующих глобальных мобильных операторов по их позиционированию и роли на рынке Интернета вещей (IoT).

Все опрошенные мобильные операторы соглашаются, что создание дополнительных источников дохода является основной причиной для их выхода на рынок IoT. В то же время провайдеры телеком-услуг идут различными путями для достижения этой цели, а 70 процентов опрошенных компаний все еще не имеют четкой стратегии в этом направлении.

Исследование Ericsson определило четыре возможных роли мобильных операторов на рынке Интернета Вещей:

Большинство операторов видит первые две роли в качестве основной возможности для роста уже сейчас. Речь идет о запуске новых технологий, предназначенных специально для передачи IoT-данных (Cat-M1 и NB-IoT). Основное их отличие от существующих мобильных сетей состоит в расширении зоны покрытия, обеспечении длительной автономной работы батареи и низкой стоимости устройств, поддерживающих эти стандарты. Оба эти стандарта возможно развернуть поверх существующих сетей LTE (4G).

Несмотря на первоочередный фокус операторов на предоставлении услуг связи для передачи данных устройств Интернета вещей, 80% опрошенных мобильных операторов в будущем планируют разрабатывать собственные комплексные IoT-предложения. В первую очередь глобальные мобильные операторы планируют фокусироваться на разработке IoT-сервисов для корпоративных клиентов. Подключенная логистика, автомобили, умные города, промышленная автоматизация – это наиболее часто упоминаемые приоритеты участников исследования.

Пионерам отрасли уже удалось реализовать несколько проектов в этом направлении. Например, один из европейских операторов в партнерстве с производителем тепловых насосов разработал комплексное IoT решение для удаленной диагностики оборудования, включающее в себя, кроме услуг связи, сенсоры и облачную платформу для обработки данных. Другой оператор предлагает абонентам решение, превращающее любой автомобиль старше 2001 года в «умный» с помощью бортового устройства, приложения на смартфоне и облачной платформы для управления данными.

Джефф Траверс, руководитель направления IoT, Ericsson, комментирует: «Исследование подтверждает важность технологии Интернета вещей, как для существующего, так и для будущего бизнеса мобильных операторов, вне зависимости от их географии. Изучая IoT как новый тип бизнеса, операторы инвестируют в новые технологии и разрабатывают новые бизнес-модели, основанные на партнерстве и непрямых каналах. Они также создают новые способы использования IoT-услуг на основе подписок и онлайн-сервисов».

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