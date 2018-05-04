IHS Markit: Кабельное отказничество делает погоду на рынках 14 стран

Тенденция отказа от подписки на услуги традиционных операторов платного телевидения, получившая название «кабельное отказничество» и ставящая под угрозу будущее индустрии платного ТВ по всему миру, в 2017 году была характерна не только для США. Общее число подписчиков услуг платного телевидения сократилось и на 13 других рынках.

Рост числа абонентов, отказывающихся от услуг традиционных операторов платного ТВ в пользу альтернативных онлайн-служб, стал ключевым фактором для снижения общего количества подписчиков услуг кабельных, спутниковых, IPTV и платных цифровых эфирных платформ по всему миру, сообщает агентство деловой информации IHS Markit.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении IHS Markit, общее количество подписчиков услуг традиционных операторов платного ТВ снизилось – помимо США – также в следующих 13 странах: Бразилия, Мексика, Гонконг, Канада, Швеция, Дания, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Израиль, Венесуэла и Ирландия.

«Проблемы, которые создаёт кабельное отказничество операторам платного телевидения из США, описаны достаточно подробно, – говорит директор отдела исследований и аналитики рынка ТВ и видео в IHS Markit Тэдд Холл. – И хотя оставшаяся часть мира в целом сопротивлялась данной тенденции, другие рынки также испытали на себе влияние потери подписчиков услуг платного ТВ».

Примечательно то, что лишь на 6 рынках из 14, охваченных данной тенденцией в 2017 году, было отмечено снижение доходов в секторе платного ТВ. В восьми странах – США, Бразилии, Мексике, Швеции, Японии, Новой Зеландии, Норвегии и Венесуэле – операторам удалось компенсировать негативные последствия от потери клиентов путём увеличения объёма доходов, получаемых от оставшихся подписчиков. Даже в США, где в 2017 году от подписки на услуги операторов платного ТВ отказалось 3.3 миллиона абонентов, операторы смогли увеличить общие доходы сектора платного ТВ благодаря росту продаж и повышению цен.

В Латинской Америке было в прошлом году отмечено первое с 2002 года чистое снижение количества подписчиков услуг платного ТВ, при этом кабельное отказничество отчасти стало причиной сокращения количества подписчиков на двух основных рынках. В Бразилии количество абонентов операторов платного телевидения сократилось на 617 000, а в Мексике число абонентов таких услуг снизилось на 192 000. Здесь свою роль сыграли и экономические трудности. Между тем, рынок платного телевидения Венесуэлы потерял 16 000 подписчиков по мере усиления в стране финансового кризиса.

В Северной Америке в прошлом году было отмечено наибольшее за всю историю данного рынка сокращение количества подписчиков услуг платного ТВ – чистые потери абонентов здесь достигли отметки в 3.5 миллиона. В период с 2012 по 2017 год общее количество подписчиков услуг платного ТВ в данном регионе сократилось на 7.1 миллиона. Параллельно за тот же период чистый прирост количества абонентов Netflix и прочих ОТТ-платформ составил в совокупности 101.3 миллиона. За один лишь 2017 год число подписчиков ОТТ-видеоплатформ выросло более чем на 26 миллионов.

Явление кабельного отказничества в первую очередь и главным образом связано с сектором кабельного телевидения, однако в ряде регионов данная тенденция затронула также рынок спутникового ТВ. В 2017 году сокращение данного сектора превысило аналогичные показатели других платформ в Северной и Латинской Америке, при этом чистые потери здесь составили 1.8 миллиона и 882 000 абонентов соответственно.

«В ответ на угрозу, создаваемую кабельным отказничеством, всё большее количество операторов платного ТВ запускает собственные автономные потоковые службы, дающие им возможность напрямую конкурировать с предложениями Netflix, Amazon Prime Video и прочих ОТТ-видеплатформ, – говорит Холл. – Для этих виртуальных альтернатив традиционному платному ТВ характерна большая гибкость, а также более низкие, в сравнении с ключевыми предложениями операторов, цены. Однако, замена традиционных предложений в сфере платного ТВ на OTT является лишь частичным решением, поскольку данным службам характерны более низкие средние показатели доходности от одного клиента, посему они представляют меньшую ценность для операторов».

Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации на рынке платного ТВ в ближайшие пять лет, эксперты агентства IHS Markit предсказывают усиление тенденции кабельного отказничества в странах Северной Америки, при этом ожидаемое чистое сокращение количества подписчиков услуг платного ТВ в период с 2017 до конца 2022 на данном рынке составит 8.5 миллиона. На рынке Латинской Америки ожидается возобновление роста – это связано с продолжающимся восстановлением бразильской экономики.

По всему миру, наряду с увеличением количества подписчиков услуг платного ТВ в большинстве регионов, будет также продолжаться активный рост абонентов в секторе онлайн-видео. На протяжении пяти последующих лет – до конца 2022 года – чистый прирост абонентов ОТТ-платформ, согласно прогнозам, превысит прирост абонентов традиционных служб платного ТВ по всему миру за исключением стран Ближнего Востока и Африки, где рынок традиционного платного ТВ будет расти быстрее. В целом в прогнозируемый период число подписчиков ОТТ-платформ по всему миру увеличится на 409 миллионов, и почти две третьих данного прироста принесут страны азиатско-тихоокеанского региона.

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