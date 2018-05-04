Из материалов последнего доклада «Тенденции ценообразования в секторе аренды FSS-ёмкостей» следует, что сочетание избыточного предложения и появление дополнительных ёмкостей на традиционных спутниках в ряде регионов, а также неумолимый рост предлагаемых HTS-ёмкостей привёл к возникновению новых тенденций в ценообразовании в большинстве регионов и сегментов FSS-рынка.

Несмотря на то, что данная тенденция в первую очередь коснулась дата-ориентированных рынков, где снижение стоимости аренды ёмкостей в последние два-три года выражалось в двухзначных числах, сфера видео-приложений также оказалась затронутой. Среди прочих факторов следует выделить консолидацию сервисных компаний в определённых сегментах, благодаря чему покупатели больших ёмкостей получили больше возможностей для ведения переговоров, а также возросшая конкуренция со сторону растущего пула национальных спутниковых операторов.

Оценка тенденций ценообразования на аренду спутниковых ёмкостей, подготовленная компанией Euroconsult на основании примерно 200 ценовых предложений, собранных за последние 18 месяцев, в первую очередь описывает динамику ценообразования в разрезе регионов, частотных диапазонов и вертикалей, давая как общий разброс цен, так и уровни базовых цен.

«Несмотря на то, что мы получаем информацию о снижении цен ниже отметки в 1 000 долларов за 1 МГц в месяц, даже за традиционные (стандартные) ёмкости, в отдельных географических регионах и секторах индустрии можно всё ещё увидеть ценовые предложения, доходящие до отметки в 7 000 долларов, – говорит генеральный директор Euroconsult Паком Ревило. – Впрочем, практически во всех регионах базовые цены на аренду стандартных ёмкостей упали ниже отметки в 2 500 долларов в секторе дата-приложений, а цена аренды HTS ёмкостей в большинстве случаев лежит в пределах от 100 до 500 долларов за Mbps/месяц, исключения составляют лишь некоторые премум-услуги».

Говоря о краткосрочных тенденциях, эксперты Euroconsult прогнозирует, что динамика цен будет стабилизироваться, при этом следует учитывать ряд важных факторов.

По мере стабилизации общей «сетки цен», новые цены будут распространяться по индустрии и применяться при заключении новых контрактов на аренду ёмкостей, число которых продолжит расти. Этот процесс будет включать в себя конвергенцию между ценовыми предложениями, свойственными секторам традиционных и HTS ёмкостей в определённом частотном диапазоне, несмотря на сохранение некоторой дифференциации. Основная дифференциация будет по-прежнему характерна для сектора видео, где клиенты стремятся пользоваться преимуществами традиционных систем спутникового вещания.

Цены на аренду HTS ёмкостей будут задавать тон даже в тех регионах, где данные ёмкости пока не доступны. Это связано с желанием операторов осуществлять предварительную продажу ёмкостей, при этом более широкие контракты также будут оказывать давление на средние уровни цен.

В результате на рынке продолжится эрозия средних показателей доходности единицы проданных услуг аренды ёмкости (ARPU), даже при стабилизации точечного ценообразования. В долгосрочной перспективе рост доступности VHTS-систем с пропускной способностью от нескольких сотен Гбит/сек до 1 Тбит/сек и спутниковых группировок NGSO окажут дополнительное влияние на уровень ценообразования, определив новые базовые уровни цен. Такие системы окажут положительное влияние на общий процесс развития сектора, однако, ждать их появления следует после 2020 года.

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