Один из крупнейших украинских телекоммуникационных операторов – компания ВОЛЯ – может быть продана мексиканскому медиамагнату Карлосу Слиму за 112 млн. долларов. Об этом сообщает издание Mind со ссылкой на анонимные источники на рынке.

Изданию подтвердили, что около двух недель назад переговоры с «Волей» начал Карлос Слим – мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, который был самым богатым в мире с 2010 по 2013 год. Его состояние оценивается в $52,8 млрд. Слим владеет 57% акций America Movil, холдингом Grupo Carso, контролирующим ряд крупных компаний, в том числе в области инфраструктурного строительства.

В 2014 году миллиардер стал акционером крупной европейской телекоммуникационной группы Telekom Austria Group. В числе активов этой группы и крупнейший мобильный оператор Беларуси – Velcom.

Компания ВОЛЯ пока не комментирует данную информацию.

Напомним, слухи о продаже ВОЛИ циркулируют на рынке не первый год. Так осенью 2017 года в СМИ появилась информация о намерениях Бориса Ложкина купить активы ВОЛИ. А годом ранее сообщалось о планируемой сделке между ВОЛЕЙ и Киевстаром.

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