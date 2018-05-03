Гарнитура T288 будет подключаться через беспроводную связь к самому мощному чипу Apple.

По данным издания CNET, которое ссылается на инсайдеров, компания Apple работает над созданием гарнитуры виртуальной и дополненной реальности.

Гарнитура, которая, по всей видимости, получит кодовое имя T288, будет обладать достаточно высокой мощностью, поскольку она включает в себя пару очков виртуальной и дополненной реальности с 8K дисплеем для каждого глаза.

Компания из Купертино также намерена сделать гарнитуру беспроводной, хотя она и не будет столь же самодостаточной, как Oculus Go. Скорее всего, она будет работать в паре с «выделенным ящиком», который поддерживает технологию высокоскоростной беспроводной ближней связи, известную как 60GH WiGig, для подключения к пользовательскому процессору Apple.

Этот чип будет построен на процессоре шириной в 5 нм и, по всей видимости, будет «мощнее всего, что было доступно раньше». В CNET отмечают, что данный процессор сможет найти применение в будущих Mac-компьютерах, и с лёгкостью верят в слухи о том, что Apple работает над созданием собственных чипов.

Источники инсайдерской информации также сообщают о том, что VR/AR гарнитуре от компании Apple не потребуется никаких внешних датчиков для отслеживания движения, поскольку все технологии, необходимые для этого, будут включены в саму гарнитуру и коробку с процессором, что должно дать ей существенное преимущество перед такими гарнитурами, как HTC Vive Pro.

Исходя из того, что выпуск данной гарнитуры по слухам запланирован на 2020 год, нам ещё придётся подождать того момента, когда мы услышим какую-либо официальную информацию от Apple по данному устройству. Однако выпуск гарнитуры кажется вполне очевидным шагом компании – исходя из того, что в Apple уже продемонстрировали некоторый серьёзный интерес к миру дополненной реальности, выпустив бессмысленный Animojis и мощный чип A11 Bionic для iPhone X и iPhone 8, который позволяет использовать AR-ориентированные приложения.

До сих пор в компании Apple не проявляли особо сильного рвения к внедрению VR-технологий – в отличии, к примеру, от компании Samsung и её очков для смартфона Samsung, однако, похоже, всё может измениться.

Безупречно сконструированная VR/AR гарнитура на основе инженерных и технических решений, делающих её работу гибкой и удобной для пользователя, могут стать именно тем подспорьем, которое поможет VR-гарнитурам выйти пусть и из достаточно широкой, но ниши, и начать обретать популярность.

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