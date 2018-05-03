Дополнение мобильных сетей 5G каналами спутниковой связи нового поколения может помочь спутниковым операторам стать важными игроками в зарождающейся экосистеме 5G, – заявили в аналитической компании GlobalData.

«Новое поколение спутников – а именно спутники высокой пропускной способности (HTS) – создаются с использованием открытой архитектуры. Они намного более гибкие и легче интегрируются в 5G сети, – говорит старший аналитик отдела телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в GlobalData Глен Хант. – С появлением HTS спутниковые операторы смогут выйти за пределы услуг сельского широкополосного интернета, став неотъемлемой частью экосистемы 5G».

Как заявляют в компании, невысокая скорость, высокая задержка и небольшая степень надёжности в с равнении с традиционными оптико-волоконными и цифровыми абонентскими линиями (DSL) до сих пор ограничивала роль спутника как провайдера на последней миле, отведя ему, главным образом, сферу обслуживания отдалённых сельских районов, лежащих за пределами досягаемости других технологий.

Впрочем, появление более современных спутниковых технологий может решить проблемы с ёмкостью и производительностью в эпоху 5G.

«Внедрение HTS спутников потребует намного меньших затрат, чем внедрение предыдущих поколений спутников. Это связано сразу с несколькими факторами, среди которых – более современные технологии запуска, уменьшение размеров компонентов, и, соответственно, меньшее потребление электроэнергии», – заявил Хант.

Стандарты, регламентирующие работу служб 5G, которые, по всей вероятности, будут готовы к III кварталу 2018 года, намного лучше совместимы со спутниковыми технологиями, чем предыдущие стандарты LTE (Long-Term Evolution, долгосрочная эволюция) и 3G.

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