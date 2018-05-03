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5G

Дополнение мобильных сетей 5G каналами спутниковой связи нового поколения может помочь спутниковым операторам стать важными игроками в зарождающейся экосистеме 5G, – заявили в аналитической компании GlobalData.

«Новое поколение спутников – а именно спутники высокой пропускной способности (HTS) – создаются с использованием открытой архитектуры. Они намного более гибкие и легче интегрируются в 5G сети, – говорит старший аналитик отдела телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в GlobalData Глен Хант. – С появлением HTS спутниковые операторы смогут выйти за пределы услуг сельского широкополосного интернета, став неотъемлемой частью экосистемы 5G».

Как заявляют в компании, невысокая скорость, высокая задержка и небольшая степень надёжности в с равнении с традиционными оптико-волоконными и цифровыми абонентскими линиями (DSL) до сих пор ограничивала роль спутника как провайдера на последней миле, отведя ему, главным образом, сферу обслуживания отдалённых сельских районов, лежащих за пределами досягаемости других технологий.

Впрочем, появление более современных спутниковых технологий может решить проблемы с ёмкостью и производительностью в эпоху 5G.

«Внедрение HTS спутников потребует намного меньших затрат, чем внедрение предыдущих поколений спутников. Это связано сразу с несколькими факторами, среди которых – более современные технологии запуска, уменьшение размеров компонентов, и, соответственно, меньшее потребление электроэнергии», – заявил Хант.

Стандарты, регламентирующие работу служб 5G, которые, по всей вероятности, будут готовы к III кварталу 2018 года, намного лучше совместимы со спутниковыми технологиями, чем предыдущие стандарты LTE (Long-Term Evolution, долгосрочная эволюция) и 3G.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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