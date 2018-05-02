В Одесской области начала работу сеть цифрового телевещания в формате DVB-T/DVB-T2

26 апреля на территории Одесской области введена в действие национальная многоканальная цифровая телевизионная сеть в стандарте DVB-T/DVB-T2. Оператором сети в соответствии с условиями конкурса, проведённого Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания в декабре 2017 года, является Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ).

Для организации работы цифрового мультиплекса Концерн РРТ задействовал 22 телевизионных передатчиков.

В настоящее время в сети осуществляют вещание восемь телеканалов. Впрочем, по информации издания Думская.net, на трёх телеканал («Одесса 1», «Olvia» и «ПлюсПлюс») вместо трансляции программ наблюдается настроечная таблица. Остальные каналы – «GTV», «А1», «Южная волна», «ДумскаяТВ» и «Первый городской» – работают в штатном режиме. При этом отмечается, что «ДумскаяТВ» и «Первый городской» ведут трансляцию в формате HD.

«Указанные меры направлены на укрепление информационного пространства, ведь они обеспечивают в Одесской области, в частности в приграничных районах, распространение в цифровом формате программ семи региональных вещателей и одного общенационального вещателя», – сказано в сообщении пресс-службы Концерн РРТ.

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