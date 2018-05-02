За последний год по данным Антипиратской коалиции игроков сферы спутникового вещания региона MENA было отмечено в общей сложности 2.71 миллиарда загрузок пиратского контента.

За прошедший год в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) было закрыто в общей сложности 22 пиратских телеканала, нелегально распространявших в своём эфире контент, защищённый авторским правом. Об этом сообщили в Антипиратской коалиции игроков сферы спутникового вещания региона MENA.

Среди телеканалов, вещание которых было приостановлено, в частности, транслировавший свои программы со спутника Yahsat канал Top Movies, а также телеканалы HOGAR, Misr Elbalad и Josat, вещавшие со спутника Eutelsat. Все они были пойманы на нелегальной трансляции зарубежного контента.

Кроме того, было закрыто несколько арабоязычных телеканалов — Egypt Life, 2M Comedy and 2M Film, вещавшие со спутника Yahsat, а также каналы A Cinema, Wave Cinema, Egypt Life, Misr Al Balad, Beirut Cinema, Cinema B, T-Film, T-Cinema, T-Taxi и T-Comedy, работавшие со спутника Eutelsat Moon.

По данным Антипиратской коалиции, лишь за один прошлый год было отмечено 2.71 миллиарда случаев скачивания пиратского контента.

«Пиратское распространение контента на Ближнем Востоке лишает заработка законных продюсеров и вещателей, передавая положенные им деньги организованным преступным группам, – говорит генеральный директор MBC Group Сэм Барнетт. – Это является крайне разрушительным для нашего сектора и сдерживает его рост. Мы верим в то, что путём сотрудничества всех добросовестных игроков и регуляторов можно будет сделать гораздо больше для пресечения данного пагубного явления».

Мартин Стюарт, генеральный директор компании OSN, являющейся одним из основателей Антипиратской коалиции, заявил, что меры, направленные на борьбу с пиратством (в частности, в интернете) могут быть приняты лишь при условии тесного сотрудничества партнёров и регуляторов из всех стран региона.

Вице-президент Арабского антипиратского альянса Ола Худэйр добавила, что правительства ОАЭ и Саудовской Аравии совместными усилиями заблокировали 175 web-сайтов, через которые незаконно распространялся контент, принадлежащий MBC Group.

«Министерства и регуляторы телекоммуникаций могут предпринять дополнительные шаги, направленные на борьбу с пиратством, и переключить внимание пользователей с пиратского контента на легальный», – резюмировала она.

В Антипиратскую коалицию, основанную в 2014 году, входят ведущие ближневосточные спутниковые операторы, компании, работающие в сфере производства и дистрибуции контента, а также крупные международные киностудии, такие как Paramount, Sony Pictures, Warner Bros и Universal.

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