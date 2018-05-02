Политическое соглашение касательно пересмотра правил, регламентирующих функционирование рынка аудиовизуальных медиа в Европе, достигнутое Европейским парламентом, Советом Европы и Еврокомиссией, открывает путь к введению нормы, которая заставит такие SVoD-платформы, как Amazon и Netflix, выполнять квоты на «европейский продукт» (его должно быть 30%).

Переговоры должны продлиться до июня 2018 года, когда представители трёх органов проведут официальную встречу для обсуждения и окончательного согласования последних оставшихся деталей законопроекта. После получения официального утверждения от Совета Европы и положительного голосования в Европарламенте новые правила будут интегрированы в национальные законодательства стран-членов ЕС, – пишет Advanced Television.

В Еврокомиссии заявляют, что данное соглашение открывает путь к формированию более прозрачной регуляторной базы для всего сектора аудиовизуальных медиа, включая службы доступа к видео по запросу и платформы для обмена видеоконтентом. Новые правила укрепляют нормы по защите несовершеннолетий, а также усиливает нормы, направленные на борьбу с разжиганием ненависти в аудиовизуальных СМИ. Также данные нормы предусматривают поддержку для сферы аудиовизуального производства в Европе и гарантируют независимость регуляторов аудиовизуальных СМИ.

В мае 2016 года, в рамках реализации стратегии на создание Единого цифрового рынка, Комиссия представила обновлённую Директиву аудиовизуальных медиауслуг, которая предусматривала применение нового подхода к онлайн-платформам, распространяющим аудиовизуальный контент.

По словам вице-президента Комиссии по вопросам формирования Единого цифрового рынка Андруса Ансиппа, новые правила отражают прогресс в области цифровых технологий, а также признают тот факт, что сегодня люди смотрят видео не так, как прежде.

«Возникла острая необходимость формирования более прозрачной среды для всех игроков аудиовизуального сектора, – говорит еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль. – Более того, наш культурный сектор получит более существенное представительство в каталогах контента, предлагаемого по запросу, и это важное и положительное изменение, которое затронет европейских творцов и авторов».

Обновлённый текст Директивы аудиовизуальных медиа услуг будет, в частности, включать в себя:

Укрепление принципа страны происхождения с усилением ясности касательно того, правила какой страны – члена ЕС – применяются в каждом конкретном случае, единых процедур как для телевидения, так и для служб доступа к видео по запросу, а также возможность для отзыва контента в случае угрозы для общественной безопасности и серьёзных рисков для здоровья общества.

Усиление защиты несовершеннолетних от вредного контента на телевидении и в службах видео по запросу. Новые правила предусматривают, что платформы для обмена видео должны принимать необходимые меры для защиты несовершеннолетних.

Европейские правила регулирования рынка аудиовизуальных услуг расширены и на сферу платформ для обмена видео. Новая версия директивы также касается пользовательского видео, которым обмениваются через различные платформы – такие как Facebook, в случае когда предоставление аудиовизуального контента является важной функцией службы.

Более жёсткие правила касательно недопущения языка ненависти и публичных призывов к совершению актов терроризма, которые запрещают призывы к насилию и ненависти, а также пропаганду терроризма в аудиовизуальных медиа. Данные правила также касаются сферы платформ обмена видео с целью защиты пользователей от пропаганды насилия, призывов к ненависти и запрещённого контента.

Популяризация европейских произведений через каталоги контента с доступом по требованию – объём такого контента в данных каталогах должен составлять не менее 30%.

Большая гибкость в телевизионной рекламе. Пересмотренные правила дают вещателям больше возможностей для выбора времени показа рекламы – общий лимит в 20% от времени вещания сохраняется в промежутке между 6:00 и 18:00. Вместо нынешних 12 минут в час вещатели могут более свободно выбирать время для показа рекламы на протяжении дня.

В законодательстве ЕС будет усилена независимость регуляторов в аудиовизуальной сфере, что должно дать им гарантию юридической и функциональной независимости от правительства и прочих государственных и частных органов.

«Путём переговоров с представителями государств-членов мы, наконец, создали прозрачное игровое поле, применив к Интернет-медиа некоторые важные правила, которые ранее относились исключительно к сфере традиционного телевидения», – говорит Сабина Верхейен, являвшаяся ведущим переговорщиком от Европарламента по вопросам реформирования законодательства ЕС в сфере Аудиовизуальных медиа.

По словам Верхейен, данный результат также является великолепной новостью для европейской киноиндустрии и культурного сектора, поскольку квота европейской продукции в размере 30% даст огромный стимул для развития творчества в аудиовизуальном секторе Европы.

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