Intelsat и Telenor подписали соглашение о совместном использовании орбитальной позиции 1° западной долготы

Между компаниями Intelsat и Telenor Satellite Broadcasting подписано новое мультитранспондерное соглашение.

Соглашение касается вопросов дистрибуции телеканалов через DTH-платформы, работающие на страны Центральной и Восточной Европы, а также предусматривает использование ёмкостей спутников Thor 5 и Thor 7.

«Соглашение с Intelsat является ключевым элементом в реализации нашей стратегии по охвату вещанием стран Центральной и Восточной Европы и необходимо для продолжения позитивного развития нашей деятельности в Европе, – говорит директор отдела телерадиовещания компании Telenor Satellite Оле Леданг. – У нас стабильные и надёжные деловые отношения с компанией Intelsat, которые мы планируем развивать».

«Использование орбитальной позиции 1° западной долготы даёт серьёзные преимущества тем вещателям, которые планируют развивать дистрибуцию своих телеканалов на этом быстро растущем рынке, – добавил вице-президент Intelsat и генеральный директор отдела медиа Роб Сербоун. – Благодаря развитию сотрудничества с компанией Telenor, мы надеемся удовлетворить растущие запросы наших клиентов в сфере телерадиовещания, обеспечить возможности для реализации их целей, а также дать им быстрый и доступный по финансам доступ в DTH-платформы и кабельные сети стран Центральной и Восточной Европы».

Аудитория DTH-платформ, вещающих с орбитальной позиции 1° западной долготы, насчитывает 2.2 миллиона домохозяйств в Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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