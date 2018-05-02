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Intelsat и Telenor подписали соглашение о совместном использовании орбитальной позиции 1° западной долготы

Борис Скуратовский
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Между компаниями Intelsat и Telenor Satellite Broadcasting подписано новое мультитранспондерное соглашение.

Соглашение касается вопросов дистрибуции телеканалов через DTH-платформы, работающие на страны Центральной и Восточной Европы, а также предусматривает использование ёмкостей спутников Thor 5 и Thor 7.

«Соглашение с Intelsat является ключевым элементом в реализации нашей стратегии по охвату вещанием стран Центральной и Восточной Европы и необходимо для продолжения позитивного развития нашей деятельности в Европе, – говорит директор отдела телерадиовещания компании Telenor Satellite Оле Леданг. – У нас стабильные и надёжные деловые отношения с компанией Intelsat, которые мы планируем развивать».

«Использование орбитальной позиции 1° западной долготы даёт серьёзные преимущества тем вещателям, которые планируют развивать дистрибуцию своих телеканалов на этом быстро растущем рынке, – добавил вице-президент Intelsat и генеральный директор отдела медиа Роб Сербоун. – Благодаря развитию сотрудничества с компанией Telenor, мы надеемся удовлетворить растущие запросы наших клиентов в сфере телерадиовещания, обеспечить возможности для реализации их целей, а также дать им быстрый и доступный по финансам доступ в DTH-платформы и кабельные сети стран Центральной и Восточной Европы».

Аудитория DTH-платформ, вещающих с орбитальной позиции 1° западной долготы, насчитывает 2.2 миллиона домохозяйств в Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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