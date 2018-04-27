Недавно Mediasat писал о том, что в продаже появились спутниковые ресиверы от Xtra TV, предположительно это означает отмену карточек условного доступа — основную маргетинговую «фишку» платформы. Сейчас мы уже получили официальное подтверждение от Xtra TV, с мая 2018 года основным способом доступа к сервису станет тюнер собственного производства компании.

«Карточная система доступа была одним из преимуществ Xtra TV на старте бизнеса, будучи совместимой с большинством спутниковых тюнеров в стране, она позволила компании быстро привлечь большую аудиторию. Побочным эффектом стало развитие нелегального рынка спутникового телесмотрения – кардшаринга.

«Сейчас пришло время для нового этапа развития Xtra TV, в том числе в связи с приближающимся кодированием каналов медиа-групп на спутнике. Этот этап – ликвидация собственного кардшаринга Xtra TV. До конца года все телеканалы, доступные в Xtra TV перейдут на кодировку Verimatrix и с карточками можно будет попрощаться.» – Алексей Куракин, директор по развитию бизнеса Медиа Группы Украина.

«Новые спутниковые тюнеры Xtra TV, после кодирования каналов медиа-групп на спутнике этой осенью, позволят абонентам смотреть популярные каналы без замены оборудования, что делает спутниковый тюнер универсальным устройством. Тюнер также позволяет смотреть каналы в HD качестве, что актуально на рынке с уже достаточно устаревшим парком устройств приёма спутникового ТВ. В сочетании со специальными ценовыми условиями приобретения спутникового тюнера Xtra TV, которые мы предложим нашим абонентам, устройство станет лучшей покупкой для любителей спутникового телевидение в Украине.» – Борис Данилов, директор «Диджитал Скринз» (компания, владеющая сервисом Xtra TV).

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