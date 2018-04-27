В 2017 году российский оператор «Триколор ТВ» заблокировал более 900 пиратских web-ресурсов

Российский оператор платного телевидения поделился результатами антипиратской деятельности.

По итогам 2017 года сотрудниками правоохранительных органов возбуждено 21 административное производство и 13 уголовных дел в связи с нарушением прав «Триколор ТВ». Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

В рамках работы по пресечению незаконной деятельности по неправомерному подключению физических лиц к услугам цифрового телевидения посредством установки пиратского оборудования и вредоносных программ, работниками правоохранительных органов изъято более 160 единиц пиратского оборудования, используемого в противоправной деятельности (65 пиратских приёмников, 46 смарт-карт, 44 микросхемы и криптомодуля и другого оборудования).

Также сообщается, что по обращению «Триколор ТВ» заблокировано более 900 нелегальных интернет-ресурсов.

Вместе с тем оператор начал борьбу с незаконной трансляции телеканалов в общественных местах (кафе, залах ожидания транспортных узлов, спортивных клубах, гостиницах и т. д.), т.е. без заключения юридическим лицом договора о праве публичного показа. В 2017 году в результате проверок, проведенных представителями Прокуратуры и МВД с привлечением сотрудников компании было возбуждено 21 административное производство. На текущий момент по восьми из них юридическим лицам назначено административное наказание.

Значительных результатов удалось добиться в таком направлении борьбы с цифровым пиратством, как выявление правонарушений в сфере распространения вредоносных программ и модификации оборудования для организации незаконного доступа к цифровым услугам. Вынесено еще семь обвинительных приговоров гражданам Российской Федерации, все они привлечены к уголовной ответственности и выплате штрафов. Всего за отчетный период было возбуждено 13 уголовных дел в России и странах СНГ.

По остальным административным и уголовным делам расследование продолжается.

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