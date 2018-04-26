26 апреля Национальный совет принят решение о включении телеканала «SPIKE» в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. Поводом для этого стало обращение уполномоченного представителя «MTV Networks Europe».

В ходе анализа документов и мониторинга программной сетки телеканала регулятор выяснил, что реклама, а также порнографические передачи и фильмовы, демонстрация которых запрещена на территории Украины, в эфире канала отсутсвуют. Вещание осуществляется 24 часа в сутки на украинском языке. На канале демонстрируются развлекательные передачи и фильмы преимущественно американского производства.

Таким образом, провайдеры платного телевидения в Украине могут включить телеканал «SPIKE» в свои сети.

Напомним, 12 апреля Нацсовет разрешил кабельщикам транслировать эротический телеканал Blue Hustler.

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