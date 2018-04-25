Компания SpaceX планирует запустить в космос более четырёх тысяч спутников, которые будут раздавать жителям планеты высокоскоростной интернет. Таким образом, число находящихся на орбите Земли действующих спутников увеличится вдвое. Дэвид В. Смит рассматривает в статье на Eureka амбициозные планы Илона Маска в разрезе зарождающегося сектора спутникового интернета, а также объясняет, почему Илону Маску суждено победить своих конкурентов.

Даже по меркам Илона Маска план отправки на низкую околоземную орбиту (LEO) 4 425 спутников для раздачи сигнала высокоскоростного интернета жителям всей планеты является дерзким и сопряжён с финансовыми рисками. Запуск спутниковой группировки компании SpaceX увеличит количество действующих на орбите спутников более чем в два раза, при этом Илон Маск уже планирует вывести на орбиту ещё 7 518 спутников в рамках второго этапа реализации проекта SpaceX. Илон Маск уже не впервые берётся за столь масштабные проекты, однако, ряд компаний уже потеряли миллиарды долларов на подобных спутниковых проектах, в частности можно вспомнить проект компании Teledesic из 1990-х. Так почему же Илону Маску суждено преуспеть там, где все остальные проигрывали?

Есть две причины, которые дают нам право предполагать, что у Маска есть намного больше шансов добиться положительного результата. Во-первых, его послужной список доказывает, что сомневающиеся ошибаются – даже когда сроки переносятся. Вторая причина заключается в том, что экономическая основа спутникового рынка фундаментально изменилась, не в последнюю очередь – благодаря влиянию компании SpaceX, которая помогла существенно сократить стоимость космических запусков. К 2025 году Маск планирует получить доход от организации запусков в размере 5 миллиардов долларов и целых 30 миллиардов долларов в секторе спутникового интернета.

«Я никогда не буду спорить с Илоном Маском, – говорит Грег Отри, профессор клинического предпринимательства в Южнокалифорнийском университете Маршалла. – Он достигает того, что по мнению других является невозможным. Он всегда ведёт свои компании по кромке, за которой лежит финансовый кризис, однако, в конечном итоге он достигает своей цели – даже если не всегда в намеченные сроки. Я осторожно выскажу оптимистическую мысль о том, что SpaceX ждёт успех».

Целевым рынком для компании SpaceX станут как страны развивающегося мира, так и нишевые рынки хай-энд класса – судоходные и авиакомпании, а также частные компании, нуждающиеся в защищённой связи.

По словам Отри, существует распространённое мнение о том, что компания SpaceX является прибыльное, однако, как частная компания, она не обязана публиковать свои финансовые данные. Были серьёзные инвесторы, включая Google и Fidelity с миллиардными вложениями. «Тот факт, что Маск сохранил финансовый контроль над SpaceX, даёт ему гораздо более широкое поле для манёвров. Всё, что он делает, находится в чётком соответствии с его видением относительно колонизации Марса, и это мнение может не совпадать с краткосрочными целями членов совета директоров или многочисленных акционеров», – говорит Отри. Самая сложная задача будет состоять в чётком соблюдении тесного графика запусков. В феврале ракета Falcon 9 компании SpaceX запустила в космос первые два спутника в рамках проекта Starlink, однако, у Маска осталось всего пять лет на то, чтобы запустить на орбиту оставшиеся 2 000 спутников в соответствии с обязательствами, данными Федеральной комиссии по электросвязи (FCC).

«Он желает провести все запуски собственными силами, однако, в конечном итоге, ему, возможно, придётся помощь других компаний, проводящих запуски», – говорит Отри.

Если Маск добьётся успеха, то целевыми рынками услуг компании SpaceX станут, с одной стороны, развивающиеся страны, с другой – нишевые рынки хай-энд класса в секторе судоходных и авиакомпаний, а также частных компаний, которым требуется защищённая связь.

«Маск присматривается к любителям частых путешествий, которым необходим мощный, стабильный сигнал. Каждый, кто путешествовал на круизном судне, знает, насколько ужасным там бывает качество интернета. На другом конце кривой – примерно четыре миллиарда человек, которые живут за пределами зон покрытия интернетом, в том числе речь идёт об огромных сельских районах США. Большая часть населения не нуждается в этом, поскольку их сотовые телефоны стабильно работают в городе, у них есть надёжные подключения дома, но отдельные технологические фанаты проявят интерес», – говорит Отри.

Одним из тех, кто наиболее внимательно следит за историей развития компании SpaceX, является Лари Пресс, профессор информационных систем Калифорнийского государственного университета. По экономическим соображениям доктор Пресс считает, что у низкоорбитальных спутников сегодня есть больше шансов стать жизнеспособными, чем в эпоху 90-х, когда на рынок вышла компания Teledesic, после банкротства аналогичных проектов от компаний Iridium и Globalstar. Крах компании Teledesic получил огромную огласку, поскольку компания имела акционеров высокого уровня, среди которых были такие люди, как Билл Гейтс, пионер сотовой связи Крэг МакКоу и саудовский принц Алвалид Бин Талал. После этого на рынке низкоорбитальных спутников на какое-то время воцарилось затишье, однако, сегодня туда ломятся сразу несколько конкурирующих компаний.

Проект компании SpaceX является наиболее амбициозным, однако, компания OneWeb Ричарда-Бренсона предлагает программу запуска на орбиту группировки, состоящей из 882 спутников, и планирует предоставить пользователям доступ в интернет уже в начале следующего года. Тем временем, канадская компания Telesat планирует обеспечить глобальное покрытие путём реализации быстрой и недорогой программы, предусматривающей запуск небольшой, гибридной группировки, состоящей из спутников, находящихся как на полярной, так и на наклонной орбите. В Telesat планируют запустить всего 117 низкоорбитальных спутников, однако, в компании утверждают, что запатентованная ими гибридная полярно-наклонная группировка требует запуска на орбиту меньшего количества спутников для достижения глобального покрытия.

«Мы наблюдаем огромный наплыв компаний на этот рынок, поскольку спутники становятся дешевле, меньше и легче, а стоимость запусков снижается», – говорит доктор Пресс.

Компания SpaceX, по его словам, сделала посадку ракеты массой в 549 054 кг на небольшую самоходную баржу в открытом море практически заурядным событием. Компания провела 18 успешных мягких посадок, а их ракета нового поколения – BFR – разработана с прицелом на многоразовое использование. Маск говорит, что данная ракета сможет выводить на орбиту несколько спутников за один полёт. Представители компании OneWeb, а также их производственных партнёров из Airbus, утверждают, что автоматизация позволит им производить три спутника в день стоимостью в менее чем 1 миллион долларов за единицу. Стоимость их запуска будет низкой, поскольку они маленькие и лёгкие. Потребительские наземные станции, необходимые для приёма сигнала, также будут небольшими, дешёвыми и лёгкими в инсталляции, говорит доктор Пресс.

«Они будут похожи на коробки для пиццы, и их смогут устанавливать конечные пользователи. В отличие от «тарелок», предназначенных для приёма ТВ-програм и интернета, эти антенны не придётся чётко направлять на один геостационарный спутник», – добавил он.

Ещё одним положительным моментом в развитии спутникового рынка является существенное усовершенствование технологий связи. Сегодняшнее «смарт-радио» может быстро менять частоту, схему питания и модуляции. Они позволяют совместно использовать частотный ресурс таким способом, который был совершенно немыслим в период, когда компания Teledesic безуспешно пыталась завоевать рынок. Тем временем, сеть наземных волоконных линий выросла с 1990-х годов экспоненциально, что делает интернет-шлюзы весьма привлекательными целями для спутниковых компаний. Маск утверждает, что спутники компании SpaceX будут связываться друг с другом через оптические каналы, что позволит создать сильно переплетенную сеть с низкой задержкой, которая будет передавать большую часть нашего трафика на дальние расстояния.

Однако остаётся ещё несколько вопросов, требующих решения. Одной из самых больших головных болей регуляторов является проблема космического мусора, и SpaceX обсуждает с FCC опасность его падения для людей. Маск подумывает о том, чтобы компания SpaceX при помощи ракеты BFR собирала на орбите спутники, отработавшие свой ресурс. К счастью, между спутниковыми провайдерами наметился дух сотрудничества, поскольку они пришли к пониманию того, что их проекты могут либо вместе подняться к вершинам, либо вместе потерпеть крах. Компания OneWeb разрабатывает проект механизма для захвата, который должен будет собирать отработавшие своё спутники, и надеется сделать этот проект открытым. Все провайдеры поддерживают идею совместного использования частотного ресурса друг с другом и с провайдерами наземных служб. По словам доктора Пресса, они соглашаются с тем, что разделение частот может вызвать помехи.

Открытым остаётся вопрос о том, как авторитарные и тоталитарные режимы отнесутся к появлению спутникового интернета. К примеру, в Китае правительство контролирует то, к чему граждане страны имеют доступ во всемирной паутине. «Есть много любопытных вопросов – к примеру, разрешат ли такие страны как Китай и Северная Корея своим гражданам устанавливать домашние наземные станции и подключаться к интернету? Как в Саудовской Аравии отнесутся к тому, что её жители получат доступ к порнографии? Кубе также придётся изменить свою политику, чтобы граждане получили доступ к быстрому и дешёвому интернету, однако, если такие изменения произойдут, кубинцы станут одними из основных пользователей системы», – говорит он.

Провайдеры спутникового интернета не только конкурируют между собой в рамках битвы за контроль над небом. Основатель компании Facebook Марк Цукерберг планирует использовать дроны на солнечных батареях для предоставления доступа к интернету миллиардам жителей планеты, лишённым такой возможности. В прошлом году дрон «Aquila» от компании Facebook пролетал час и 46 минут над объектом Yuma Proving Ground в Аризоне. Дроны имеют больший, чем Boeing 747s, размах крыльев, однако, они более лёгкие (455 кг). Задача, над решением которой работает Facebook, состоит в том, чтобы заставить дроны находиться в воздухе непрерывно на протяжении месяцев, поскольку они потребляют энергию в 5000 Ват на крейсерской высоте в 18288 метров. Цукерберг признаёт, что никому ещё не удавалось создать беспилотный летательный аппарат, способный находится в воздухе на протяжении столь долгого времени, и команде, работающей над проектом Aquila, предстоит сделать летательные аппараты легче, сократить потребление энергии и улучшить динамические лётные характеристики. Между тем, в корпорации Alphabet, которой принадлежит Google, также видят потенциал на телекоммуникационном рынке. В рамках программы Project Loon она собирается раздавать интернет с воздушных шаров, находящихся в стратосфере на высоте в 18 километров над Землёй.

В калифорнийской компании Airborne Wireless Network (AWN) уверяют, что разработали более эффективный метод обеспечения доступа к высокоскоростному интернету с использованием коммерческих самолётов. Данная технология известна как «Infinitus Super Highway». В AWN хотят устанавливать широкополосные приёмопередатчики на борту самолётов в количестве, позволяющем использовать их в качестве репитеров сигнала для обеспечения глобальной беспроводной связи. В компании говорят, что это похоже на то, как спутники связи обеспечивают подключение наземным пользователям, но с намного лучшей пропускной способностью, лучшей производительностью связи и за меньшую цену.

«Многие из данных различных решений преследуют общие цели – возможность предоставления глобального покрытия, особенно – на территории развивающихся стран, – говорит профессор Отри. – Однако, в случае с дронами есть проблемы с батареями, а воздушные шары зависят от погоды. Спутниковым провайдерам не нужно волноваться ни относительно первого, ни относительно второго. Однако, в развивающихся странах возможно множество нишевых вариантов использования дронов и воздушных шаров – в частности, во время матчей по американскому футболу, когда слишком большое количество сотовых телефонов создаёт взаимные помехи. И в данной ситуации очень даже неплохим решением является запуск воздушного шара и подключения к нему всех сотовых телефонов».

Однако, наибольший восторг Отри вызывает космический проект Илона Маска. «Я являюсь поклонником космоса. Всё то, что расширяет рамки нашего использования космоса и количество космических запусков популяризирует по-настоящему важные вещи, которые пытаются делать Илон Маск и Ричард Бренсон. Это – выход человека за пределы планеты. В долгосрочной перспективе это хорошо для экономики и для окружающей среды. Как говорит Илон Маск, в конечном итоге это поможет спасти человеческую расу…».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.