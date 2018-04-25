На прошлой неделе довелось проехаться по Донецкой и Луганской областях: Селидово – Покровск – Доброполье – Краматорск – Славянск – Лиман – Кременная – Северодонецк. Что поразило – в регионе очень много спутниковых антенн.

В частном секторе, навскидку, из пяти дворов антенна имеется в трёх. У 40 процентов установлено по две антенны: классический «Горыныч» и ABS-2, 75 гр.в.д, либо «Восточный Горыныч» – 75-86-90 гр.в.д. Такого количества трехголовых антенн для приёма восточных спутников я не видел больше ни в одном из регионов Украины.

Спутниковые антенны на Донбассе 1 of 13

Энергетика спутников позволяет принимать их на одну антенну с приемлемыми уровнями сигнала. Донбасс всё ещё живет в плену русского мира, потребляет его контент и отравляет им себя! Те, у кого стоит спутниковая антенна, не смотрят эфирное телевидение, они выбрали спутник в качестве основного поставщика телевидения. И кодирование сигнала медиагрупп может негативно сказаться на информационном балансе и без того сложного региона.

Одним из решений проблемы доступа к украинскому контенту может быть интернетизация региона, уменьшение цифрового разрыва и получение доступа населения к IPTV-, ОТТ-сервисам, приходом мультиэкранности в их жизнь. Как показывает практика, люди неохотно пользуются устаревшими технологиями, и гораздо быстрее осваивают нововведения, упрощающие им жизнь и дающие доступ к информации. А развитие технологии xPON и её удешевление дало возможность провайдерам протянуть свою сети туда, где ещё несколько лет назад о широкополосном доступе и не мечтали.

Для достижения результата нужен диалог между администрацией региона, местными провайдерами, собственниками инфраструктуры и выработка дорожной карты, как в кротчайшие сроки достичь желаемого результата и дать населению доступ к украинскому контенту.

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