В магазинах спутникового оборудования появился новый продукт — Xtra TV Box Verimatrix. Напомним, маркетинговая стратегия Xtra TV базировалась на карточном доступе, без привязки к ресиверу. Т.е. для того, чтобы стать абонентом спутниковой платформы, нужно было всего лишь приобрести карту условного доступа, которую можно использовать на том ресивере, который уже есть у абонента.

Xtra TV Box Verimatrix – еще один верный признак кодирования каналов медиагрупп на спутнике, которое рынок ожидает осенью 2018 года. Разговоры о нем велись давно, но окончательное решение постоянно откладывали. Судя по таким косвенным признакам, как запуск в производство платными спутниковыми платформами собственных ресиверов, на этот раз кодирование не за горами.

В распоряжение Mediasat поступила информация о том, что Xtra TV отменит карты условного доступа, и ее услуги будут доступны только с помощью Xtra TV Box Verimatrix. Мы обратились в компанию за комментарием, но официального ответа пока не получили. Вопрос о судьбе карт условного доступа остается открытым.

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