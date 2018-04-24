Неутешительный прогноз: в течение пяти лет 10 ведущих ТВ-операторов потеряют $20 миллиардов

Согласно прогнозам экспертов аналитической фирмы Digital TV Research, в период с 2017 по 2023 год, несмотря на прирост числа подписчиков на 84 миллиона, доходы 517 ведущих операторов платного ТВ от подписки и продажи услуг «плати за увиденное» снизятся на 18 миллиардов долларов (14.67 миллиарда евро) – до отметки в 183 миллиарда долларов. Из всех операторов платного телевидения в 2017 году 29 получили доход в размере 1 миллиард долларов, однако, к 2023 году их число упадёт до 25.
Примерно 20 миллиардов долларов потерь доходов придётся на 10 ведущих игроков; это доведёт общую сумму их потерь до 87 миллиардов долларов. Доля доходов от продажи услуг платного ТВ десятью ведущими операторами упадёт в период с 2017 по 2023 год с 53% до 48%.
В ближайшие пять лет все 10 ведущих операторов по итогам 2017 года потеряют доходы. Фактически, доходы от подписки и продажи услуг «плати за просмотренное» в период с 2017 по 2023 год снизятся у 168 из 517 операторов (что составляет 32%), попавших на страницы отчёта «Глобальные прогнозы для операторов платного ТВ».
Число подписчиков услуг платного телевидения, предоставляемых 517 упомянутыми в отчёте операторами через 747 платформ (132 платформы цифрового кабельного ТВ, 126 платформ аналогового кабельного ТВ, 286 спутниковых платформ, 137 платформ IPTV и 66 DTT-платформы) в 135 странах мира, увеличится с 880 миллионов по состоянию на 2017 год до 967 миллионов в 2023 году. По состоянию на конец 2017 года на долю этих операторов приходилось 87% от 1 006 миллионов подписчиков по всему миру. К 2023 году общее число подписчиков услуг платного ТВ вырастет до 1 100 миллионов, а доля 517 упомянутых операторов достигнет 88%.
«Хорошая новость заключается в том, что доход 15 операторов в период с 2017 по 2023 год увеличится более чем на 100 миллионов долларов, а доход компании China Telecom вырастет на 1.4 миллиарда долларов, – говорит старший аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей. – Тем не менее, пять операторов, из которых четыпе являются американскими, потеряет доход на сумму в более 1 миллиарда долларов. Семь из десяти операторов, которые испытают наибольшие потери, будут американскими».
|10 ведущих операторов по раз меру доходов (миллиардов долларов)
|Оператор
|Страна
|2017
|Оператор
|Страна
|2023
|1
|AT&T (в целом)
|США
|30,740
|1
|AT&T (в целом)
|США
|23,577
|2
|Comcast (в целом)
|США
|20,017
|2
|Comcast (в целом)
|США
|15,433
|3
|Charter merged (в целом кабель)
|США
|15,589
|3
|Charter merged (в целом кабель)
|США
|11,942
|4
|DISH Network (спутник)
|США
|12,310
|4
|DISH Network (спутник)
|США
|10,381
|5
|China Radio & TV (в целом)
|Китай
|8,562
|5
|China Radio & TV (в целом)
|Китай
|7,405
|6
|Sky (спутник)
|Великобритания
|5,258
|6
|Sky (спутник)
|Великобритания
|4,613
|7
|Verizon Fios (IPTV)
|США
|3,857
|7
|China Telecom (IPTV)
|Китай
|3,753
|8
|Cox (в целом)
|США
|3,691
|8
|Sky (спутник)
|Бразилия
|3,662
|9
|Sky (спутник)
|Бразилия
|3,586
|9
|Verizon Fios (IPTV)
|США
|3,268
|10
|Altice USA (в целом кабель)
|США
|3,190
|10
|Cox (в целом)
|США
|2,829
|Источник: Digital TV Research