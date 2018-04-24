Неутешительный прогноз: в течение пяти лет 10 ведущих ТВ-операторов потеряют $20 миллиардов

Согласно прогнозам экспертов аналитической фирмы Digital TV Research, в период с 2017 по 2023 год, несмотря на прирост числа подписчиков на 84 миллиона, доходы 517 ведущих операторов платного ТВ от подписки и продажи услуг «плати за увиденное» снизятся на 18 миллиардов долларов (14.67 миллиарда евро) – до отметки в 183 миллиарда долларов. Из всех операторов платного телевидения в 2017 году 29 получили доход в размере 1 миллиард долларов, однако, к 2023 году их число упадёт до 25.

Примерно 20 миллиардов долларов потерь доходов придётся на 10 ведущих игроков; это доведёт общую сумму их потерь до 87 миллиардов долларов. Доля доходов от продажи услуг платного ТВ десятью ведущими операторами упадёт в период с 2017 по 2023 год с 53% до 48%.

В ближайшие пять лет все 10 ведущих операторов по итогам 2017 года потеряют доходы. Фактически, доходы от подписки и продажи услуг «плати за просмотренное» в период с 2017 по 2023 год снизятся у 168 из 517 операторов (что составляет 32%), попавших на страницы отчёта «Глобальные прогнозы для операторов платного ТВ».

Число подписчиков услуг платного телевидения, предоставляемых 517 упомянутыми в отчёте операторами через 747 платформ (132 платформы цифрового кабельного ТВ, 126 платформ аналогового кабельного ТВ, 286 спутниковых платформ, 137 платформ IPTV и 66 DTT-платформы) в 135 странах мира, увеличится с 880 миллионов по состоянию на 2017 год до 967 миллионов в 2023 году. По состоянию на конец 2017 года на долю этих операторов приходилось 87% от 1 006 миллионов подписчиков по всему миру. К 2023 году общее число подписчиков услуг платного ТВ вырастет до 1 100 миллионов, а доля 517 упомянутых операторов достигнет 88%.

«Хорошая новость заключается в том, что доход 15 операторов в период с 2017 по 2023 год увеличится более чем на 100 миллионов долларов, а доход компании China Telecom вырастет на 1.4 миллиарда долларов, – говорит старший аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей. – Тем не менее, пять операторов, из которых четыпе являются американскими, потеряет доход на сумму в более 1 миллиарда долларов. Семь из десяти операторов, которые испытают наибольшие потери, будут американскими».

10 ведущих операторов по раз меру доходов (миллиардов долларов) Оператор Страна 2017 Оператор Страна 2023 1 AT&T (в целом) США 30,740 1 AT&T (в целом) США 23,577 2 Comcast (в целом) США 20,017 2 Comcast (в целом) США 15,433 3 Charter merged (в целом кабель) США 15,589 3 Charter merged (в целом кабель) США 11,942 4 DISH Network (спутник) США 12,310 4 DISH Network (спутник) США 10,381 5 China Radio & TV (в целом) Китай 8,562 5 China Radio & TV (в целом) Китай 7,405 6 Sky (спутник) Великобритания 5,258 6 Sky (спутник) Великобритания 4,613 7 Verizon Fios (IPTV) США 3,857 7 China Telecom (IPTV) Китай 3,753 8 Cox (в целом) США 3,691 8 Sky (спутник) Бразилия 3,662 9 Sky (спутник) Бразилия 3,586 9 Verizon Fios (IPTV) США 3,268 10 Altice USA (в целом кабель) США 3,190 10 Cox (в целом) США 2,829 Источник: Digital TV Research

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