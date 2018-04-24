Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен в рамках борьбы с пиратством аудиовизуальных произведений призвала создать чёрный список web-сайтов, нарушающих закон.

Выступая на приёме, посвящённом французским фильмам, которые были отобраны для участия в Каннском кинофестивале, Ниссен особо отметила вклад Франции в мировой кинематограф, однако указала, что золотой век кинематографа имел место до цифровой революции, и в настоящее время отрасли необходимо адаптироваться к новой реальности.

«Это направление борьбы, которое передаю на европейский уровень, касательно Директивы служб аудиовизуальных медиа», – заявила она гостям приёма, указав на то, что каналы и платформы регистрируются за пределами Франции, чтобы избежать выполнения творческих и финансовых обязательств, и, добавив, что считает такую конкуренцию «несправедливой».

«Мы должны наложить на этих игроков финансовые обязательства, аналогичные тем, которые традиционно существуют во Франции, и мы должны обязать европейские платформы, предоставляющие услуги видео по запросу, соблюдать квоты на европейское кино», – заявила она.

Она предположила, что ближайшие дни станут решающими для укрепления, на европейском уровне, соглашения, отображающего позицию Франции.

Франсуаза Ниссен пообещала адаптировать регуляторные нормы, изложив план, который она намерена реализовать для борьбы с пиратством, сделав Францию форпостом данной борьбы. «Это приоритет. Пиратство – абсолютное зло», – заявила она.

«Оно разрушает вашу ценность. Оно разрушает вашу силу и вашу приверженность к плюрализму. Оно разрушает нашу модель. Оно разрушает наш кинематограф, нашу креативность. Оно ставит под угрозу способность следующих поколений выражать своё мнение, – предупредила министр культуры Франции. – Это реальный вызов, поскольку средства и технологии, используемые пиратами, постоянно эволюционируют», – отметила она.

По словам Ниссен, основные усилия правительств в процессе борьбы с пиратством связаны с пресечением загрузок контента через пиринговые сети, однако в настоящее время 80% всей пиратской активности проходит в потоковых платформах и прямой загрузке.

«Мы должны принимать меры касательно любых форм пиратства», заявила она, предложив изменить механизм ступенчатого реагирования («три удара») и сделав приоритетом борьбу с пиратскими сайтами, лишив их ресурсов для существования и заставив исчезнуть.

«Я надеюсь, что HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits d’auteur sur Internet, Верховный орган контроля дистрибуции и защиты объектов интеллектуальной собственности в Интернете) утвердит «чёрные списки», что даст рекламодателям, платёжным системам и поисковым ресурсам возможность идентифицировать нелегальные сайты и прекращать работу с ними», – заявила министр.

Она также высказала надежду на появление эффективных средств блокировки сайтов и изъятия их из поисковых систем, которые бы позволяли выявлять все сайты-зеркала, появляющиеся после закрытия главного сайта. Эти функции могут быть возложены на HADOPI, который, работая в тесной связке с юридической системой, сможет удовлетворить запросы на быстрое и надёжное удаление пиратских сайтов.

Отметив высокую значимость таких действий, министр указала на то, что ничего подобного не предпринималось с момента учреждения HADOPI примерно десять лет тому назад. «Я надеюсь на укрепление роли и силы HADOPI, и символично то, что название данного органа изменится, что станет знаком начала новой эры», – утверждает она.

«Борьба с пиратством – одна из величайших проблем столетия для кинематографа. Поддерживая данную борьбу, Франция будет на её передовой», – считает госпожа Ниссен.

В Canal+ Group встретили с одобрением слова министра, указав, что компания была ведущим финансистом французского и европейского кинематографа – ею были выделены прямые инвестиции на творческие нужды на сумму 500 миллионов евро, и также находится на передовой линии борьбы с пиратством. «Для нас это всегда было главным приоритетом, который мы всегда подчёркивали, работая вместе с ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle, Ассоциация по борьбе с пиратством аудиовизуального контента) в контексте дискуссий по хронологии медиа, призывая власти незамедлительно принять чёткие и действенные меры для борьбы с пиратством».

По словам представителя компании Canal+ Group, перечень мер, предложенный министром, показывает, что просьба компании и других игроков сектора была услышана. «Решение проблемы нелегальных потоковых платформ и скачиваний, определение в качестве приоритета борьбы с пиратскими сайтами и их зеркалами динамическим путём, создание условий для быстрого и действенного пресечения работы этих ресурсов при поддержке юридических органов – этот план демонстрирует наличие у правительства чётких амбиций и прагматичного желания использовать принципы и подход, доказавшие свою эффективность за рубежом», – заявили в медиагруппе.

«Canal+ Group всегда готова оказать правительству помощь в реализации данного плана и любых инициатив, направленных на защиту ценности и инвестиций в творчество», – заверили в компании.

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