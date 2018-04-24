Доходы «Укртелекома» растут за счет интернета и аренды недвижимости

«Укртелеком» опубликовал свои экономические показатели за I квартал 2018 года. Согласно данным компании, доходы компании от интернет-услуг увеличились 4%, а в В2В сегменте рост достиг 14%. Общие доходы компании остались стабильными при высоком показателе EBITDA и росте чистой прибыли.



Доход Укртелекома остается стабильным и в 1-м квартале 2018 составил более 1,615 млрд грн, это на 2,9% меньше чем год назад. Доход от телекоммуникационных услуг составляет 1,435 млрд грн, он сократился на 5%.

По результатам первого квартала 2018 EBITDA составила 383,4 млн грн. Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком уровне: 23,7%.

Наибольшая динамика роста доходов наблюдается в секторе сдачи в аренду коммерческой недвижимости — на 57 % больше, чем в I квартале 2017 года.

Доходы от фиксированной телефонии уменьшились, что связано с сокращением абонбазы и негативным влиянием краж и повреждений телеком- инфраструктуры, и составляют 747,3 млн грн. На конец первого квартала 2018 оператор обслуживает почти 4,5 млн активных телефонных линий.

За год в два раза выросло количество подключений к услуге «Облачная АТС» и составило почти 14 000 линий. Вдвое увеличилось число подключений к широкополосному оптического интернета — до 10 000 линий. А количество экранов в заведениях HoReCa, подключенных к «TV Бизнес», за год выросло в пять раз — до 1150.

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