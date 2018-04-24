Британская корпорация BBC провела в прямом эфире полноценную потоковую трансляцию. В BBC iPlayer Beta был показан матч по регбилигу между командами York City Knights и Catalans Dragons в формате UHD с расширенным динамическим диапазоном, что стало первым в истории вещателя случаем прямой потоковой трансляции в данном формате.

Глава направления вещательных и подключенных систем в отделе исследований и разработок BBC Фил Лэйтон написал в блоге BBC Technology and Creativity, что, начиная с первой цветной трансляции Уимблдонского турнира, проведенной в 1966 году, и первой бесплатной HDTV трансляции в наземном эфире, компания BBC постоянно работает над улучшением качества картинки для зрителя.

«В последнее время мы активно экспериментируем с предоставлением пользователям BBC iPlayer возможности смотреть записи отдельных телепрограмм в формате сверхвысокой чёткости (UHD). Однако если до сих пор это были лишь программы, предлагаемые по запросу, то теперь мы сделали следующий шаг, проведя прямую трансляцию UHD-контента», – написал он.

«В воскресенье мы провели полноценную потоковую трансляцию матча по регбилигу между York City Knights и Catalans Dragons, которая была доступна в формате UHD с расширенным динамическим диапазоном в BBC iPlayer Beta. Впервые мы вели прямую потоковую трансляцию в столь высоком качестве», – добавил Лейтон.

«Корпорация BBC использует модификацию HDR, известную как Hybrid Log-Gamma (HLG), которая была разработана научно-исследовательским отделом BBC совместно с японским вещателем NHK. Благодаря реализованному в HLG способу передачи света зритель видит на своём домашнем телеэкране наиболее естественные цвета. Недавно в рамках данного эксперимента мы предложили пользователям BBC iPlayer все эпизоды документального сериала «Голубая планета 2», записанные в формате UHD HDR. Это позволило показать зрителям диковинных животных, яркие коралловые рифы и океанские глубины так жизненно, как не делал ещё никто», – отметил он.

«В BBC решили использовать для BBC iPlayer режим HLG, поскольку он обладает высокой надёжностью и прекрасно вписывается в существующее рабочее пространство производства живых трансляций. Данная технология не только обеспечивает возможность отображения идеальной картинки на экранах HDR-совместимых устройств, но также позволяет передавать качественное изображение на устройства, работающие в стандартном динамическом диапазоне (SDR) с поддержкой широкой цветовой гаммы BT.2020. Возможность передавать в одном потоке картинку, совместимую как с HDR- так и с SDR-телевизорами, позволяет компании BBC экономить денежные средства и делать контент доступным для максимального числа устройств», – заявил Лейтон.

«Впрочем, переход от трансляции UHD-программ в режиме по запросу к ведению прямых трансляций UHD-контента несёт в себе серьёзные технические вызовы для наших команд. Высококачественная HEVC-компрессия UHD-видео в режиме реального времени делает лишь первые шаги, при этом требования к компрессии живого контента выше, чем требования к компрессии контента по запросу. А это значит, что нам необходимо использовать более высокий дистрибуционный битрейт, а телевизоры зрителей должны работать с большей мощностью для передачи качественной картинки», – отметил он.

«Мы всегда стремились предоставить нашим зрителям возможность смотреть видео в наилучшем качестве, и прямые трансляции в формате UHD могут стать очередным этапом на данном пути. В настоящее время мы проводим изучение результатов эксперимента, что должно нам дать понять, каким образом в будущем мы сможем проводить прямые трансляции UHD-контента», – сообщает Лейтон.

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