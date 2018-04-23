Украинское медиапространство снова лихорадит. Борьба за отключение аналогового вещания, которое Украины обязана была выключить еще в 2015 году согласно Конвенции Женева-2006, из кулуарных перешли в публичную плоскость.

Две из четырех медиагрупп: «Медиа Группа Украина» и StarLightMedia были готовы к отключению аналога, «1+1 Медиа» и «Интер Медиа Групп» были не согласны с покрытием сети «Зеонбуд», требуя либо достроить покрытие для первого мультиплекса, либо сменить модуляцию параметров эфирного вещания. Вялотекущие встречи в рамках рабочей группы при ГосСпецСвязи ни к чему кроме переносов сроков отключения не приводили. Каждая из сторон стояла на своем.

19 апреля 2018 года в процесс вмешался Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, потребовав ОТКЛЮЧИТЬ аналоговое вещание и не затягивать процесс.

И тут, как говорится, – полыхнуло.

Телеканал «Украина», который ассоциируют с провайдером цифрового ТВ «Зеонбуд», 20 апреля вышел в эфир с получасовой передачей, посвященной затягиванию отключения аналога, невозможностью полноценного внедрения мобильной связи LTE!!!.

Не остались стоять в стороне и в «1+1», выдав в воскресенье 22 апреля свою версию происходящего.

Парадокс, что обмениваясь любезностями, одни забывают уточнить, что имеют полное право сдать аналоговые лицензии и самостоятельно перейти на цифру, не дожидаясь нагоняя и политической воли. Вторые собираются кодировать собственный сигнал со спутника, уповая на информационную безопасность и невозможность смотреть украинское ТВ в зоне АТО и в аннексированном Крыму.

Такой вот он – украинский медиабизнес.

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