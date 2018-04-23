Если перефразировать диалог из фильма «Достучаться до небес», то в Украине только и разговоров, что о кодировании спутникового сигнала телеканалов. Об отключении эфирного аналогового вещания и кодировании каналов медиагрупп говорят последнее время очень активно. Чаще только переносят сроки.

Очередной срок начала кодирования сместился с весны на осень 2018 года, приблизительно октябрь-ноябрь. Мы попытаемся разобраться, чем это чревато для рынка, государства Украина с точки зрения информационной безопасности, и обозначим всех выгодополучителей, которые желают получить свой профит.

Не секрет, что к кодированию спутникового сигнала и отключению аналога готовятся все: медиагруппы, «Зеонбуд», кабельные операторы, провайдеры интернет, ОТТ-платформы, продавцы железа, пираты. Все желают урвать свою часть рынка и обилетить недовольных потребителей. Участники рынка желают быть не просто статистами, а выгодополучателями. Любое изменение на рынке приводит к перераспределению аудитории, к перетеканию зрителей из одной технологии приема к другой, и конечно же к деньгам. На кону около 4-х млн. домохозяйств, за чьи головы и кошельки развернется борьба.

Точных цифр, точных даже до десятков тысяч, о количество домохозяйств, для которых спутник – основной тип приема, в Украине нет и никогда не было. Очень сложно подсчитать рынок, когда большая часть спутниковых приемников пересекла границу нелегально либо растамаживалась с оптимизаций. Данные соцопросов, проводимых разными компаниями, указывают на цифру в районе 5 млн. домохозяйств, возьмем за основу 4 млн. за исключением территорий аннексированного Крыма и части Донецкой и Луганской областей оккупированных Россией.

Аудитория спутника – самая сложная и непредсказуемая. Единственное, что объединяет ее – это тотальное нежелание платить за контент. Эта аудитория никогда не платила за ТВ, не собиралась и не имеет ни культуры потребления, ни желания окультуриваться. Шара правит миром. Не шаринг, а халява. За шаринг тут тоже не особо хотят платить. Действует очень простое правило: вложиться один раз, несколько раз, но исключительно ради того чтобы никогда не платить. За все время существования DTH-платформы «Виасат Украина» и «Xtra TV» суммарно собрали не более 150 тыс. абонентов. Серьезный показатель качества рынка и аудитории.

По оценкам медиагрупп в течение полугода абонентская база DTH-платформ «Виасат Украина» и «Xtra TV» вырастет примерно до 800 тыс – 1 млн. домохозяйств. При стоимости приемника в районе 1000 грн и абонентской плате 50-100 грн. А куда уйдут 3 млн. домохозяйств и кому будут платить – попробуем разобраться.

Спутниковое ТВ и алчный рынок: открытые каналы, пиратство, русский мир

FTA – free-to-air

На момент написания материала среднестатистический обладатель «горыныча» в зависимости от крутости спутникового ресивера (mpeg-2 или mpeg-4) имеет возможность принимать от 50 до 100 телеканалов на украинском и русском языках в открытом доступе.

Отключение 20 каналов медиагрупп лишит зрителя доступа к развлекательному контенту, который также доступен на российских телеканалах, где его с избытком. Ничего не нужно перенастраивать, российские каналы вещают с тех же спутников, что и украинские. Потребитель имеет возможность лицезреть Первый канал, Россию 24, РТР Планета, НТВ Мир… Смотрит ли он их? Вопрос философский и из области информационной гигиены. Будут ли смотреть после кодирования каналов медиагрупп? Вопрос риторический…

Имея в распоряжении спутниковый приемник, потребитель вряд ли захочет его менять, а если решится, то сложно будет его заставить приобрести за 1000 грн. приемник DTH-платформы, когда на рынке в этом ценовом диапазоне пиратские приставки, с расширенным диапазоном возможностей. Если на «горыныче» мало каналов, то дополнив антенное хозяйство антенной-двумя, потребитель может серьезно увеличить количество «русского мира» на телеэкране до двух-трех сотен каналов. Благо, кремлевские идеологи неуклонно следят за тем, чтобы все соседи были в тонусе и могли принимать телеканалы на русском языке, где им многие вещи объясняют доходчиво и без вариаций, а политику партии вдалбливают с регулярным постоянством. И, что немаловажно, никому платить не нужно, все – БЕЗКОШТОВНО! И к этому готовятся как раз установщики – заработать на хайпе и недовольстве аудитории.

Технологии не стоят на месте. Просмотр федеральных каналов намного проще, чем кажется.

То, что раньше принималось на профессиональные приемники, сегодня можно принять на тюнер за 20-30 долларов. Такими железками завалены все украинские радиорынки. Бюджетные «балалайки» умеют открывать не только DVB-S и DVB-S2, но и позволяют принимать транспортные потоки в формате T2-MI, Multistream. И если в Украине «коммерческая» структура-оператор сети цифрового ТВ «Зеонбуд» должен будет закодировать транспортный поток со спутника, то в России государство монополию на ТВ не отдает никому. На спутниках в открытом доступе за исключением Первого канала и Россия-1 ретранслируются пакеты РТРС-1 и РТРС-2 с полным набором федеральных телеканалов. Для приема хватит антенны 90 см. И платить никому не нужно. Установщики и продавцы железа – основной выгодополучатель, вопросами информационной безопасности мало кто из них задается…

Взломанные пакеты

Очень сложно строить рынок платного ТВ, когда премиальный контент со спутника вещает в «дырявой» системе условного доступа и доступен на самые дешевые приемники. Например, телеканалы группы Discovery Channel года два взломаны и пресловутая кодировка Power Vu больше не является преградой для пиратского просмотра.

Шаринг

Золотая жила для любителей посмотреть чужой контент за три копейки. Если раньше шаринг присутствовал, как закрытый клуб по интересам, то нынче прогресс ушел далеко вперед, утеряв былую ценность. Большинство производителей базарных сет-топ-боксов для повышения лояльности к своим приставкам в заводской прошивке имеют подписку от полугода. Некоторые сервисы пошли дальше – отдают доступ к отдельным пакетам шаринга бесплатно. Если вбить в Google запрос, то окажется, что торгуют в сети все, кому не лень. Рубрика «слабоумие и отвага» может смело пополнить свои ряды будущими жертвами рейдов СБУ, которые прикидываясь шлангами будут плакаться, что не ведали, что творили. Не стесняются продавать на OLX как тюнеры, так и пиратский доступ, например к Xtra TV, которая все еще шарится в ожидании СУД Verimatrix. И безнаказанное наличие рынка шаринга – серьезная угроза для легального рынка.

Чтобы не было обидно, «Виасат Украина» также шарится…

Доступ к российским платным пакетам посредством карточек доступа и официальных ресиверов рассматривать не будем, как не влияющий на рынок фактор. Это направление давно убито шарингом.

Пиратский OTT и плейлисты

Продолжая тему пиратства, а большая часть украинского рынка им и является, нельзя не упомянуть пиратские ОТТ-сервисы, порталы, премиальные плейлисты .m3u, которыми пестрит интернет. Качество работы подобных ресурсов иногда оставляет желать лучшего, но любителей халявы это не остановить. Будут приобретать андроид-приставки, приставки со «Сталкером», гибридные спутниковые ресиверы – лишь бы не платить. Выгодополучатель – установщики, ритейл, контрабандисты.

Интернет-провайдеры

При цене в 1000 грн за приемник для работы с «Xtra TV» либо «Виасат Украина» для сельской местности актуальным становится вопрос полного отказа от спутникового ТВ и переход на широкополосный доступ к сети интернет. Не во всех населенных пунктах Украины, но там, где есть ШПД-провайдеры это будет основным стимулом развития сетей и перехода зрителей в ранг интернет-пользователей. И снова в телезрители, но уже в ОТТ либо IPTV.

Легальные ОТТ-сервисы

С развитием ШПД в регионах, особенно у провайдеров, которые не желают развивать собственные ТВ-сервисы, могут появиться как партнерские, так и В2С предложения для абонентов от легальных ОТТ-сервисов. Omega TV, Megogo, Divan.TV, OLL.TV, Trinity, Lanet, YouTV не упустят свой шанс прирасти абонентской базой.

Кабельные операторы, ШПД-операторы

Игроки рынка, у которых ТВ – основной вид бизнеса, либо есть телеуслуга, ожидают и кодирования спутникового сигнала, и отключения аналога. Как ни крути, а хоть один телевизор в доме обязан показывать телевидение. И за это зрители будут готовы платить. Уже платят.

Зеонбуд

Наверное, самый основной выгодополучатель. В то время, как у всех, кроме некоторых пиратов, телевидение за деньги, у «Зеонбуда» в сети Т2 – БЕЗКОШТОВНО. Еще и 32 канала, в Киеве – 52. В зоне, где есть уверенный прием, большинство украинцев выберет для одного телевизора как минимум бесплатный способ приема общенациональных телеканалов. Зачем платить больше?

Как видно из рыночных предложений, у рядового зрителя очень большой выбор, кому отдать свои кровные, и не всегда данный выбор будет сопрягаться с патриотизмом либо информационной гигиеной. Первые полгода после кодирования рынок будет лихорадить, а медиагруппам будет необходимо обратить серьезные ресурсы на работу с возражениями и нежеланием платить.

Что касается зоны АТО и украинцев, которые остались в аннексированном Крыму, кажется, ответа на этот вопрос нет ни у кого, к сожалению.

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