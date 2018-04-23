Пока один новый кодек для компрессии видео – HEVC (High Efficiency Video Coding, высокоэффективное кодирование видео) пытается заручиться массовой поддержкой производителей оборудования, ещё более современный кодек следующего поколения – AOMedia Video 1 (AV1) – уже находится на низком старте с намерением занять место HEVC через несколько лет. Данное событие знаменует собой начало серьёзной борьбы между различными кодеками, предназначенными для компрессии видео. Алан Брезник, автор издания Light Reading, в своей статье пытается разобраться, какая из технологий сжатия видео окажется победителем, и сможет ли кодек AV1 потеснить HEVC. Mediasat публикует перевод данного материала с небольшими правками.

В отличие от HEVC, кодек AV1 является открытым кодеком; его использование не требует уплаты роялти и, как заявляют популяризаторы AV1, он на 30-40% эффективнее в плане битрейта в сравнении с такими предшественниками, как HEVC и VP9 – ещё один кодек без роялти, который компания Google продвигала пять лет тому. Часть топ-менеджеров индустрии видят в кодеке AV1 конкурента кодеку HEVC, другие же считают, что он станет естественным наследником HEVC – ведь технологии доставки видео продолжают развиваться и становятся более эффективными.

Между тем, кодек AV1 постепенно готовится к выходу на сцену. Выступая на Потоковом саммите, проходившем на прошлой неделе в Лас-Вегасе в рамках конференции NAB, глава отдела стратегии и партнёрства в Chrome Media (подразделение компании Google) Мэтт Фрост заявил, что официальный выход на арену нового видеокодека станет очередной вехой в развитии технологий компрессии видео.

Последнее знаковое событие на пути к достижению данной цели произошло в начале этого месяца, когда Альянс открытых медиа (AOM) – индустриальная группа, объединяющая «тяжеловесов» рынка видео и web, поддерживающая AV1 – выпустила первую спецификацию кодека AV1 – AV1 1.0. «У нас есть код, и он заморожен», – заявил Фрост от имени AOM.

Благодаря выпуску этой первой спецификации вскоре появится поддержка AV1 в ряде популярных web-браузеров – в частности, в Chrome от Google и Firefox от Mozilla. «Мы увидим AV1 в браузерах уже через месяц», – заявил он.

Помимо этого, отметил Фрост, поддержка AV1 вскоре появится на нескольких популярных web-платформах – в первую очередь, таких как связанный с Google ресурс YouTube, Netflix и Facebook. На самом деле, заметил он, на YouTube уже есть несколько клипов в формате AV1 – они там сейчас используются, главным образом, для проведения тестов. «Вероятно, на YouTube появится очень много клипов в стандарте AV1», – прогнозирует Фрост.

Далее – примерно в 2020 году – по словам Фроста должна начаться интеграция AV1 в оборудование для воспроизведения и записи видео. Это произойдёт после того, как производители процессоров начнут выпускать чипсеты, поддерживающие данный стандарт. Он указал на то, что обычно у производителей микросхем уходит от двух до трёх лет на создание процессора, поддерживающего новую технологию.

По словам Фроста, в AOM намерены оптимизировать новый кодек, что максимально облегчит его принятие производителями оборудования. Он заявил, что, по его прогнозам, путь развития AV1 станет зеркальным отражением пути, пройденного кодеком VP9, который изначально появился в таких популярных web-браузерах, как Chrome и Firefox, а затем был принят такими гигантами интернета, как YouTube и Netflix.

Председательствовавший на Потоковом саммите старший аналитик компании Frost & Sullivan Дэн Рэйбёрн в беседе с Фростом заявил, что он видит в AV1 наследника нового поколения для HEVC, а не конкурирующий кодек. «На мой взгляд, AV1 – это кодек, который придёт на смену HEVC», – заметил он.

Соглашаясь с мнением Рейбёрна, Фрост заявил, что не видит в AV1 «конкурента» кодеку HEVC. Однако он признал, что переход к поддержки нового кодека будет «болезненным» для игроков индустрии, а также то, что будет дорого поддерживать в процессе перехода несколько форматов.

Он также заявил, что кодек AV1 должен компенсировать эти неудобства, обеспечив существенное повышение битрейтовой эффективности в сравнении с HEVC или VP9. Он указал на то, что принятие кодека AV1 платформой YouTube уже привело к ускорению времени запуска и улучшению показателей плавности видео на сайте и, в ряде случаев, позволило YouTube улучшить разрешение, получаемое на пользовательских видеоустройствах. «И всё это позволяет экономить деньги», – заметил он.

Кроме этого Фрост указал на то, что API и инструменты кодеков VP9 и AV1 обладают сходными параметрами, что должно уменьшить степень болезненности перехода для тех, кто пожелает принять новый кодек. Он также с гордостью заявил о потенциальной возможности AV1 экономить ресурсы пропускной полосы, указав на то, что во время тестов, проведённых компанией Netflix в начале текущего месяца во время торжественного мероприятия по случаю выпуска AVI 1.0, удалось передать поток видео в разрешении 720p на скорости всего 207 кбит/сек.

Как и в случае с любым новым кодеком или технологией передачи видео, одним из важных вопросов, возникающих в свете запуска AV1, является то, не станет ли он мишенью судебных разбирательств касательно темы интеллектуальной собственности. Фрост заявил, что одной из ключевых целей AOM является уход от подобных неприятных юридических споров с другими держателями патентов и патентными пулами. Поэтому разработчики AV1 планируют использовать лишь патенты, принадлежащие членам AOM, в число которых входят такие компании как Microsoft, Amazon, Netflix и Facebook, а также Google. Фрост также подчеркнул, что в AOM предусмотрительно приняли такое решение, обеспечив «строгий подход» к интеллектуальной составляющей AV1.

Однако на случай возникновения каких-либо юридических вопросов в будущем, AOM и его члены создали специальный фонд для защиты кодека AV1 от любых возможных юридических разбирательств, связанных с нарушением прав держателей патентов.

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