SpaceX запустила тестовые спутники, которые должны продемонстрировать возможности реализуемого компанией проекта спутниковой раздачи сверх-скоростного глобального интернета.

В четверг компания SpaceX из Хоуторна отправила на орбиту три спутника, которые вывела в космос ракета, запущенная с базы ВВС США Ванденберг вблизи Санта-Барбары.

Запуск ракеты Falcon 9 изначально был намечен на минувшую субботу, потом был перенесён на воскресенье, затем – на среду. И, наконец, в среду был отложен до четверга – из-за неблагоприятных погодных условий.

Наконец, вчера, в четверг, старт ракеты состоялся в 6:17 утра.

Основным грузом ракеты Falcon 9 был испанский правительственный спутник Paz. Однако из документов, одобренных федеральным правительством США, следует, что ракета также вывела на орбиту несколько «демонстрационных» спутников, которые должны стать частью нового проекта Илона Маска, предусматривающего создание космической широкополосной сети для обеспечения возможности доступа к интернету по всему миру.

Из официальной переписки между SpaceX и Федеральной комиссией по электросвязи следует, что в рамках миссии на орбиту были выведены два спутника – Microsat-2a и Microsat-2b. Эти спутники были упомянуты в более ранней заявке на получение лицензии как часть теста «широкополосной антенной платформы для связи».

Документы, на которые ссылаются авторы публикаций в СМИ, называют спутники частью программы компании SpaceX, известной как Starlink, которая предусматривает запуск на околоземную орбиту около 12 000 спутников, которые обеспечат работу всемирной интернет-системы.

Ракета Falcon 9, запущенная в четверг, ранее уже летала в космос – это было в августе. Затем она была восстановлена для использования в последующих миссиях. Впрочем, в очередной раз восстанавливать ракету – после запуска в четверг – компания SpaceX, постоянно совершенствующая систему восстановления ракет для снижения себестоимости полётов – не планирует.

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