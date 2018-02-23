Во вторник в компании AT&T назвали первые города, в которых будут запущены беспроводные 5G-сети. К концу 2018 года оператор планирует запустить 5G в 12 городах США, и первыми на очереди – Атланта, штат Джорджия, а также Даллас и Вако, штат Техас. Остальные девять городов будут названы позже.

Целый ряд американских операторов уже на протяжении некоторого времени проводят эксперименты с 5G. В компании AT&T заявляют, что запуск технологии будет произведён с использованием стандарта 3GPP, а сама сеть будет работать в диапазоне миллиметровых волн. Согласно теоретическим расчётам, пиковая скорость в беспроводных сетях 5G может достигать показателей в несколько гигабит в секунду – при более низкой в сравнении с существующими сетями 4G задержке. Сочетание высоких скоростей и низких показателей задержки должно ускорить появление Интернета Вещей – технологии, которая предполагает наличие постоянного подключения в интернет для целого ряда привычных устройств и коммунальных служб.

«Внеся существенный вклад в разработку стандартов 5G на первом этапе, проведя ряд тестов в различных городах и, в буквальном смысле этого слова, перестроив наши сети с прицелом на будущее, мы планируем сделать следующий шаг: стать первым оператором, который запустит стандартизированную мобильную сеть в 5G. И мы планируем сделать это намного быстрее, чем думает большинство людей», – говорит старший вице-президент отдела архитектуры беспроводных сетей в AT&T Игаль Эльбац.

Запуск сети произойдёт ещё до появления на рынке потребительских устройств, совместимых с 5G. Это проблема «курицы и яйца». Производителям оборудования и операторам сетей стоит согласовывать время запуска 5G-сетей и выпуска 5G совместимых устройств, дабы получать максимальную отдачу от вкладываемых инвестиций. Если один из участников этого совместного процесса вырвется вперёд или отстанет – другой пострадает. Есть большая вероятность того, что на следующей неделе на Всемирном конгрессе операторов мобильной связи кто-нибудь из ведущих производителей оборудования сделает заявление о выпуске 5G совместимого устройства.

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