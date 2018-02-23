Телеканал Fox News планирует запустить специализированную потоковую OTT службу, принимая к сведению мнение, сформировавшее международное восприятие канала.

Проект Fox Nation выйдет за пределы кабельных сетей, в которых канал Fox News сформировал свой имидж, и будет доступен пользователю непосредственно, по пока ещё по не названной цене.

«Сегодня, когда показатели смотрения нашего канала в традиционных кабельных сетях вышли на небывало высокий уровень, мы с радостью сообщаем о запуске нового цифрового предложения, адресованного всецело наибольшим фанатам Fox News, которые представляют наиболее лояльную аудиторию кабельных сетей, если не телевидения в целом, – говорит старший вице-президент отдела развития сети и производства Джон Финли. – В основе данного проекта лежит желание предоставить такому зрителю, который, среди прочего, принадлежит к числу самых образованных и подкованных в кабельном секторе, чётко специализированный контента на платформе, которая будет ему доступна в любое время и в любом месте».

Зрители в Соединённых Штатах уже могут смотреть потоковый контент от Fox и других вещателей на Android TV, Apple и прочих устройствах, однако доступ к живым трансляциям привязан к наличию подписки на услуги кабельщиков. В случае отхода от данной модели кабельщики могут потерять часть денег, получаемых ими за транспортировку контента.

В то же время, большинство международных вещателей – среди которых Al Jazeera, Sky News и Euronews – доступны в потоковом режиме без ограничений.

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